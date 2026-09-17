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Cómo usar la nueva Asistencia de conectividad en iOS 27 y iPadOS 27

17 septiembre, 20261 Minutos de lectura

iOS 27 y iPadOS 27 incluyen una función de Asistencia de conectividad que puede ayudar a que tu iPhone y iPad se mantengan conectados a Internet.

Cómo activar la Asistencia de conectividad

  1. Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone o iPad.
  2. Pulsa en Wi-Fi.
  3. Desplázate hacia abajo hasta la parte inferior de la página.
  4. Cambia el interruptor junto a Asistencia de conectividad a la posición de encendido.

Cómo funciona

  • Copia de seguridad automática: esta función utiliza automáticamente datos móviles junto con tu Wi-Fi cuando la conexión Wi-Fi es deficiente o deja de cargar datos.
  • Sin interrupción: Mantiene las aplicaciones funcionando sin necesidad de cambiar manualmente de red o lidiar con pantallas de carga congeladas.
  • Notificaciones inteligentes: en iOS 27, es posible que ocasionalmente veas una notificación de «Conectividad inteligente» cuando el sistema mezcla o cambia activamente su conexión de red para que las transiciones sean más suaves.
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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