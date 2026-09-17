Cómo usar la nueva Asistencia de conectividad en iOS 27 y iPadOS 27

iOS 27 y iPadOS 27 incluyen una función de Asistencia de conectividad que puede ayudar a que tu iPhone y iPad se mantengan conectados a Internet.
Cómo activar la Asistencia de conectividad
- Abre la aplicación Ajustes en tu iPhone o iPad.
- Pulsa en Wi-Fi.
- Desplázate hacia abajo hasta la parte inferior de la página.
- Cambia el interruptor junto a Asistencia de conectividad a la posición de encendido.
Cómo funciona
- Copia de seguridad automática: esta función utiliza automáticamente datos móviles junto con tu Wi-Fi cuando la conexión Wi-Fi es deficiente o deja de cargar datos.
- Sin interrupción: Mantiene las aplicaciones funcionando sin necesidad de cambiar manualmente de red o lidiar con pantallas de carga congeladas.
- Notificaciones inteligentes: en iOS 27, es posible que ocasionalmente veas una notificación de «Conectividad inteligente» cuando el sistema mezcla o cambia activamente su conexión de red para que las transiciones sean más suaves.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.