Cómo usar Inteligencia Visual en macOS Golden Gate

Sebastien Marineau-Mes, vicepresidente de Ingeniería de Experiencia de Sistemas Inteligentes de Apple, lo anunció durante la conferencia magistral de la WWDC 2026. Pero lo único que dijo fue que podrías usarlo con «un atajo de teclado dedicado».

No dijo cuál era ese atajo en esa ocasión, pero ahora sabemos que es Mayúsculas-Comando-6.

Esa es una extensión de lo que podría ser una serie muy familiar de atajos de teclado. Si has estado usando el Mac durante bastante tiempo, es posible que sepas que Mayúsculas-Comando-3 toma una foto de toda tu pantalla, y Mayúsculas-Comando-4 toma una de un segmento que elijas.

Luego, con macOS Mojave en 2018, Apple agregó Mayúsculas-Comando-5. Esta es una pulsación de teclas que presenta una barra de herramientas con todas las opciones para capturas de pantalla y también grabaciones de pantalla.

A todas esas opciones, se ha añadido Inteligencia Visual. Así que puedes usar Mayúsculas-Comando-6 directamente, o seleccionar de la barra de herramientas:

Presiona Mayúsculas-Comando-5

Haz clic en el icono de Inteligencia Visual

Luego haz clic en cualquier ventana de Mac

Elige entre las opciones que aparecen

El verdadero beneficio de usar Mayúsculas-Comando-6 es que tienes un control más fino. En lugar de capturar una ventana completa, puedes arrastrar el cursor sobre una sección. Cuando usas Inteligencia Visual en el Mac, aparecen varias opciones.

Estas opciones aparecen como dos o más ventanas emergentes pequeñas en algún lugar alrededor de la imagen, y la primera siempre es «Pregúntale a Siri». Haz clic ahí y escribe el mensaje con lo que deseas averiguar.

No es muy rápido, pero pasados unos segundos obtienes una respuesta que se muestra en el nuevo cuadro de diálogo de Siri AI.

La otra opción que siempre aparece es «Búsqueda de imágenes». Haz clic ahí y te llevará a una búsqueda en Google, aunque en este momento la función aún no funciona.

La inteligencia visual aún no está disponible en España.