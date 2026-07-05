Apple permitirá álbumes compartidos de iCloud a resolución completa en Android y Windows

Apple ha anunciado una actualización de los álbumes compartidos de iCloud para permitir que amigos y familiares en Android y Windows se unan y contribuyan con fotos de manera más conveniente, con soporte para imágenes de resolución completa.
La mejora para usuarios de Android y Windows elimina un punto de fricción notable para grupos de dispositivos mixtos, lo que permite a los usuarios fuera del ecosistema de Apple participar en álbumes compartidos a través de iCloud.com más fácilmente, así como agregar fotos a resolución completa sin compresión por primera vez.
Apple también ha introducido nuevas formas de filtrar y reaccionar a las fotos en álbumes compartidos, junto con herramientas actualizadas para invitar a otros a contribuir.
Es una buena noticia… si siguen con la tontería de obligr a cambiar todo el interface al castellano para tener Apple Intelligence, muy tentado de migrar alguno de mis cacharros a un ecosistema mas Catalan friendly… cuanta mas compatibilidad mejor… aunque me da cada día mas «yuyu» lo que pueda significar la apertura de apple en términos de seguridad…