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Apple permitirá álbumes compartidos de iCloud a resolución completa en Android y Windows

5 julio, 20261 Minutos de lectura

Apple ha anunciado una actualización de los álbumes compartidos de iCloud para permitir que amigos y familiares en Android y Windows se unan y contribuyan con fotos de manera más conveniente, con soporte para imágenes de resolución completa.

La mejora para usuarios de Android y Windows elimina un punto de fricción notable para grupos de dispositivos mixtos, lo que permite a los usuarios fuera del ecosistema de Apple participar en álbumes compartidos a través de iCloud.com más fácilmente, así como agregar fotos a resolución completa sin compresión por primera vez.

Apple también ha introducido nuevas formas de filtrar y reaccionar a las fotos en álbumes compartidos, junto con herramientas actualizadas para invitar a otros a contribuir.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

One Comment

  1. Joan Manuel Llusa

    Es una buena noticia… si siguen con la tontería de obligr a cambiar todo el interface al castellano para tener Apple Intelligence, muy tentado de migrar alguno de mis cacharros a un ecosistema mas Catalan friendly… cuanta mas compatibilidad mejor… aunque me da cada día mas «yuyu» lo que pueda significar la apertura de apple en términos de seguridad…

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