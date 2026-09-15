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Craig Federighi admite que el iPhone Duo puede reemplazar al iPad (para algunos)

15 septiembre, 20261 Minutos de lectura

El iPhone Duo de Apple, y especialmente su etiqueta de precio, planteó inmediatamente el problema de que los usuarios podían obtener los mismos beneficios al comprar un iPhone normal y un iPad mini. Ahora el vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, Craig Federighi, ha hablado sobre la superposición de dispositivos.

«Estoy de acuerdo con alguien que tal vez tenía un iPad mini… este dispositivo a menudo puede llenar ese espacio para ellos», le dijo a Marques Brownlee en una breve entrevista en YouTube.

«Creo que tuvimos la misma pregunta cuando la gente dijo, oye, bueno, tengo un iPad y un Mac, como, ¿cuándo vas a usar uno u otro?» dijo Federighi. «Y creo que todos caemos en patrones muy naturales en nuestras vidas o en el tipo de actividades en las que naturalmente sentimos que el Mac es la herramienta adecuada para el trabajo, o el iPad es la mejor herramienta para ese trabajo».

«Creo que de forma muy natural, va a jugar de esa manera con este dispositivo», continuó. «Creo que la gente va a encontrar la forma».

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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