La aplicación Cartera en iOS 27 permitirá «Crear tarjetas»

La aplicación Wallet en iOS 27 tiene una nueva opción «Crear una tarjeta» que está diseñada para que puedas agregar tarjetas para membresías y más usando Inteligencia Visual. Si tienes una entrada para un evento y no hay una versión digital disponible para la aplicación Cartera, puedes crear una a partir del pase físico.

De forma predeterminada, la aplicación Cartera utiliza Inteligencia visual para escanear una tarjeta y añadirla, pero también hay una opción de «Crear tarjeta manualmente». Las plantillas de tarjetas incluyen Estándar, Membresía y Evento.

Cada tipo incluye información relevante como nombre, ubicación o tipo de admisión, junto con un código escaneable extraído de un código de barras o código QR incluido del que se toma una foto. Hay 12 colores de fondo para elegir, o siete fondos personalizados para categorías como teatro, música, deportes y películas.

Los campos se pueden agregar o eliminar según sea necesario al crear un pase personalizado, con opciones como etiqueta, fecha, membresía, contacto, código de cupón, VIN, seguro y más, por lo que la mayoría de las tarjetas físicas deberían poder almacenarse digitalmente.