Cómo tener una lista de reproducción de música en el Apple Watch

Crear una lista de reproducción de música en Apple Watch consta de dos pasos: crear la lista de reproducción en tu iPhone y luego la sincronizas con tu reloj.

Crea la lista de reproducción en tu iPhone

Debes crear la lista de reproducción en tu iPhone emparejado antes de que pueda transferirse al Apple Watch.

Método manual: Abre Apple Music en tu iPhone, pulsa Biblioteca, pulsa el botón + Añadir o Nueva lista de reproducción y selecciona Crear nueva lista de reproducción. Dale un nombre y empieza a añadir tus canciones favoritas.

Método de aviso de IA: Si está ejecutando iOS 26 o posterior, puede usar la función Playlist Playground. En tu biblioteca, toca el + para crear una nueva lista de reproducción y escribe un mensaje en lenguaje natural (por ejemplo, «hip-hop matutino», «pistas de entrenamiento optimistas»), y deja que Apple genere una lista de reproducción de 25 canciones para ti.

Sincroniza la lista de reproducción con tu Apple Watch

Una vez creada la lista de reproducción, debe sincronizarla con el iPhone.

Abre la aplicación Apple Watch en tu iPhone. Toca la pestaña Mi reloj en la parte inferior. Desplázate hacia abajo y pulsa Música. Toca Agregar música (o el botón + Agregar música…). Selecciona Listas de reproducción y toca el + (icono más) junto a la lista de reproducción que deseas sincronizar. Coloca tu Apple Watch en su cargador y mantén tu iPhone cerca. La lista de reproducción se sincronizará automáticamente a través de Wi-Fi.

Lógicamente, si tienes un Apple Watch celular, podrás reproducir la música sin necesidad de llevar el iPhone. Si tu reloj es solo WiFi, necesitarás tener siempre el iPhone cerca para que pueda conectarse al servidor.