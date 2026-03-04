Bad Bunny establece el récord como la actuación más vista en el medio tiempo de la Super Bowl de Apple Music

Apple Music, la NFL y Roc Nation han anunciado que la actuación de Bunny en el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show destrozó a la audiencia mundial, atrayendo 4.157 millones de visitas en 24 horas en plataformas de transmisión global, YouTube y redes sociales.

Inmediatamente después del Halftime Show, las escuchas de Bad Bunny en Apple Music aumentaron 7 veces, con «DtMF», «BAILE INoLVIDABLE» y «Tití Me Preguntó» emergiendo como las pistas más reproducidas.

Solo en X, el momento de Halftime generó: dos mil millones de impresiones, 209 millones de visualizaciones de vídeo, más de seis millones de publicaciones relacionadas con Bad Bunny y un aumento del 409% año tras año en las publicaciones durante el Halftime Show.

Después de su conferencia de prensa el 5 de febrero, que acumuló 68 millones de visitas, y durante el fin de semana del Super Bowl, las jugadas de Bad Bunny aumentaron 4 veces en comparación con su promedio de jugadas en enero. Las mejores canciones de total de reproducciones en Apple Music incluyen «DtMF», «BAILE INoLVIDABLE» y «NUEVAYoL». En este momento, «DtMF» vio un aumento de 7x en las reproducciones en Apple Music.

En las horas posteriores a su actuación, la lista de reproducción de Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Set List se convirtió en la lista de canciones más reproducida en Apple Music.

Después de su aparición en el medio tiempo, Bad Bunny ocupó casi una cuarta parte de la lista Daily Top 100 Global de Apple Music, colocando:

24 canciones en el Top 100;

9 canciones en el Top 25;

6 canciones en el Top 10

«DtMF» reclamó la posición global número 1. Seis canciones volvieron a entrar en la lista por primera vez desde al menos febrero de 2025, mientras que su éxito global con Cardi B, «I Like It», regresó a la lista por primera vez desde enero de 2020.

El 9 de febrero, DeBÍ TiRAR MáS FOToS aterrizó en las listas de álbumes en 155 países, alcanzó el Top 10 en 128 y reclamó el puesto #1 en 46, incluyendo México, Colombia, Chile, Brasil, Alemania, Francia y España.