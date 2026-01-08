Cómo convertir correos electrónicos, páginas web y notas en recordatorios

Apple Intelligence hace que los recordatorios sean más útiles al permitir a los usuarios convertir el texto resaltado en tareas directamente desde la hoja de uso compartido. En lugar de copiar los detalles a mano, el texto seleccionado de correos electrónicos, páginas web o notas puede generar recordatorios sugeridos automáticamente.

Cuando el texto se comparte con Recordatorios, Apple Intelligence lo escanea en busca de acciones, fechas, cantidades y frases de estilo de instrucciones. La función está diseñada para acelerar la captura cuando las tareas están enterradas dentro de material más largo, como correos electrónicos o artículos.

En lugar de hojear los elementos de acción y volver más tarde, los usuarios pueden resaltar el texto relevante y enviarlo directamente a Recordatorios. A continuación, el sistema presenta tareas sugeridas para su revisión antes de que se agregue algo a una lista.

La función no reemplaza los recordatorios manuales y aún requiere supervisión. Su valor proviene de reducir la fricción entre leer algo y convertirlo en algo procesable.

Qué aporta Apple Intelligence a Recordatorios

Apple Intelligence analiza el texto compartido buscando patrones que se asemejen a tareas o requisitos. Busca frases que impliquen acciones, plazos, cantidades o instrucciones paso a paso que normalmente terminan como recordatorios.

El sistema funciona mejor con escritura estructurada o semiestructurada, incluidas recetas, notas de proyectos, instrucciones técnicas y correos electrónicos que contienen listas de solicitudes. Las líneas escritas como instrucciones o declaraciones de estilo viñeta tienden a convertirse limpiamente.

Puedes compartir cualquier cosa, desde una frase corta hasta varios párrafos. Las selecciones más largas a menudo generan varios recordatorios sugeridos a la vez, que es donde la función ahorra más tiempo.

Los recordatorios también pueden agrupar los elementos importados en secciones, lo que se vuelve más útil a medida que las listas crecen. Las personas que anteriormente rebotaban entre aplicaciones mientras volvían a escribir tareas notarán la mayor mejora.

La escritura casual o conversacional generalmente produce resultados más débiles.

Soporte y configuración del dispositivo

Apple Intelligence requiere hardware Apple Silicon compatible, lo que limita la disponibilidad a dispositivos más nuevos. Los modelos compatibles de iPhone y iPad, junto con los Mac modernos, manejan el procesamiento en el dispositivo utilizado para el análisis de texto.

La configuración de idioma y región también afecta a la disponibilidad. Las funciones de Apple Intelligence solo aparecen cuando las combinaciones compatibles están habilitadas.

Abre Ajustes y selecciona «Apple Intelligence y Siri». Activa las funciones de Apple Intelligence que quieras usar. Una vez habilitado, Recordatorios utiliza Apple Intelligence automáticamente. No hay un interruptor separado dentro de la aplicación.

Cómo crear recordatorios a partir de texto en iPhone y iPad

Abre un correo electrónico, una página web o una nota que contenga información de la que desees realizar un seguimiento. Resalta el texto relevante y, a continuación, toca el botón Compartir que aparece encima de la selección. Selecciona Recordatorios de la hoja de compartir. Revisa las tareas sugeridas. Agrega los elementos que deseas y selecciona una lista de destinos. Aparece un panel de sugerencias con recordatorios extraídos del texto seleccionado.

Los párrafos más largos siguen funcionando, aunque pueden necesitar una ligera edición después de la importación. En la mayoría de los casos, el proceso es más rápido que crear recordatorios manualmente.

Cómo crear recordatorios a partir de texto en Mac

En un Mac, el proceso sigue la misma idea. Abre un documento, página web o correo electrónico y, a continuación, resalta la parte que deseas extraer.

Abre un documento, página web o correo electrónico con la información que deseas conservar. Resalta el texto que deseas analizar.

Haz clic con el botón derecho o utiliza el botón Compartir en la barra de herramientas. Selecciona Recordatorios en el menú. Revisa las tareas sugeridas y añade las que quieras.

Los documentos de trabajo y el material de investigación a menudo se convierten bien porque la escritura tiende a estar estructurada. Las selecciones más grandes se pueden agrupar automáticamente en secciones.

Consejos para obtener mejores resultados

Seleccionar solo la parte más relevante del texto da a Apple Intelligence una señal más clara y, por lo general, mejora la precisión. Revisar las sugerencias antes de añadirlas ayuda a mantener limpias las listas.

La edición de títulos de recordatorio después de la importación mejora la legibilidad, especialmente cuando el texto fuente utiliza jerga interna. A medida que las listas automatizadas crecen, las secciones, carpetas y etiquetas se vuelven más importantes para la organización a largo plazo.

Idiomas admitidos

La disponibilidad de Apple Intelligence depende del soporte de idioma, que sigue siendo más limitado que el de Siri. Los idiomas admitidos incluyen: