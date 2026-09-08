Cómo usar NameDrop para intercambiar contactos de iPhone

Apple introdujo NameDrop en iOS 17 como parte de un sistema de intercambio de contactos construido en torno a las tarjetas de contacto. En lugar de escribir números de teléfono manualmente, los usuarios pueden juntar sus iPhone por la parte superior y elegir si compartir o recibir información de contacto.

Es un simple gesto que se siente como magia, al menos cuando funciona. Aquí mostraremos cómo usar NameDrop.

Vaya por delante que NameDrop solo comparte el nombre, el póster de contacto y el número de teléfono principal y/o la dirección de correo electrónico por defecto.

Cómo usar NameDrop en el iPhone

NameDrop es fácil de usar una vez que ambos iPhone están configurados correctamente, aunque ambos dispositivos necesitan iOS 17 o posterior con AirDrop habilitado. Está habilitado y funciona por defecto si el usuario no ha cambiado ninguna configuración que afecte a la función.

Desbloquea ambos iPhones y asegúrate de que los dispositivos muestren algo que no se pueda compartir, como la pantalla de bloqueo o la pantalla de inicio. Mantén los bordes superiores de ambos iPhones juntos durante uno o dos segundos. Espera a que aparezca la animación NameDrop y la vista previa del póster de contacto. Toca Solo Recibir para obtener información de contacto o Compartir para intercambiar contactos. Mantén los dos iPhones juntos hasta que se complete la transferencia.

Bloquear cualquiera de los teléfonos o apagar Bluetooth o Wi-Fi puede interrumpir el proceso antes de que aparezca la interfaz para compartir. Si no funciona de inmediato, comprueba que tienes activados esos servicios en ambos dispositivos.

La función NameDrop no es fácil de ignorar gracias a la animación brillante, la vibración háptica y una vista previa del póster de contacto a pantalla completa en ambos dispositivos. Es imposible que los datos de contacto se extraigan de un dispositivo sin el conocimiento del usuario o accidentalmente.

Dado que NameDrop se basa en las mismas tecnologías que AirDrop o Apple Pay, los usuarios no deberían tener que preocuparse por el caso.

La proximidad es importante para iniciar NameDrop, pero una vez que aparecen las opciones para compartir, los dispositivos se pueden retirar. Obviamente, no puedes salir de la habitación y esperar continuar el proceso, pero separarte un poco mientras cada usuario gestiona la acción no es un problema.

Cómo usar NameDrop en el Apple Watch

NameDrop es compatible con Apple Watch, iPhone y otros Apple Watches. Funciona de manera similar a la versión del iPhone, aunque la pantalla más pequeña del Watch ofrece menos retroalimentación visual durante el intercambio.

Siempre que los dispositivos estén actualizados y todavía tengan la configuración predeterminada para cosas como AirDrop, Wi-Fi y Bluetooth, un toque será suficiente para iniciar NameDrop.

Lleva la parte frontal del Apple Watch cerca del borde superior del iPhone o Apple Watch del otro usuario. Espera a que la animación NameDrop y la interfaz de intercambio de contactos aparezcan automáticamente. Aprueba el intercambio y mantén los dispositivos juntos hasta que se complete la transferencia.

Solo tendrás la opción «Continuar» o «Solo recibir» en el Apple Watch, sin la vista previa más grande del póster de contacto que se muestra en el iPhone. Y de nuevo, la proximidad solo es necesaria para comenzar la interacción, y los dispositivos se pueden alejar para interactuar con las indicaciones.

NameDrop en Apple Watch es cómodo (lo tienes en la muñeca) y a la vez incómodo (por lo pequeño de la pantalla). Es una gran opción si deseas intercambiar datos de contacto sin tener que sacar el iPhone de una mochila o bolso.

Siempre es una buena idea mantener la tarjeta de contacto personal actualizada, especialmente cuando se considera NameDrop (Nota: personalmente, yo tengo una tarjeta de contacto solo con mi información básica y otra donde almaceno todos los datos que quiero conservar -como matrícula del coche, la aseguradora, etc.). No quieres que tu tarjeta oficial tenga de imagen una foto antigua, un emoji aleatorio que agregaste a tu nombre cuando te compraste tu primer iPhone, o una dirección de correo electrónico embarazosa (ejem., hotmail, ejem) para ser intercambiada.

Si bien el nombre, número de teléfono y correo electrónico son partes importantes de la tarjeta de contacto, la foto podría ser aún más importante. El avatar del círculo y el póster de contacto más grande son lo que las personas ven cuando usan NameDrop o cuando los llamas. Para ti puede ser gracioso y hasta emotivo, pero aquellos que ven tu tarjeta cuando les llamas por teléfono les dice muy poco la foto de tu perro o de la última vez que subiste al monte.

Así es como se administra el póster de contacto:

Abre la aplicación Contactos en el iPhone. Pulsa Mi tarjeta en la parte superior de la lista de contactos. Pulsa Editar. Toca tu foto de contacto. Elige y personaliza su póster de contacto y foto. Activa el uso compartido de nombres y fotos si quieres compartir tu nombre, foto y póster actualizados con otros. Selecciona Solo contactos para compartir automáticamente con contactos guardados, o elige Siempre Preguntar si deseas aprobar el uso compartido primero.

Los carteles de contacto se han convertido en una especie de imagen de perfil para su cuenta de Apple. Si bien Contactos de Apple todavía utiliza el antiguo sistema vCard, es un punto de datos para muchas funciones del sistema en iOS.

Cómo personalizar lo que NameDrop comparte

Es posible que tengas varios números de teléfono y direcciones de correo electrónico y solo quieras compartir uno específico. No te preocupes, es bastante sencillo modificar lo que se comparte en cada uso de NameDrop.

Cada vez que inicies NameDrop en el iPhone, verás tu póster de contacto, nombre y número de teléfono o correo electrónico con las opciones para compartir a continuación. Junto al número de teléfono/correo electrónico, habrá un pequeño botón «>».

Al tocar ese botón, se abrirá una hoja con casillas de verificación junto a cada pieza de datos de contacto que se pueden compartir. Elige exactamente lo que te gustaría compartir con esa persona concreta antes de presionar «Compartir».

De esa manera, puedes elegir cuándo deseas proporcionar un número comercial en lugar del personal, por ejemplo. Las selecciones personalizadas de NameDrop se mantienen hasta la próxima vez que uses NameDrop.

Información como pronombres, dirección, fecha de nacimiento y más no se comparte a través de NameDrop. Solo se comparten nombre, números de teléfono o direcciones de correo electrónico seleccionados y el póster de contacto.

Cómo desactivar NameDrop

NameDrop requiere que los dispositivos estén desbloqueados y solicita a los usuarios que confirmen antes de que se transfiera cualquier información; es muy poco probable que los datos de contacto se puedan extraer sin saberlo. Aún asi, si quieres desactivarlo, sigue estos pasos:

Abre la aplicación Ajustes en el iPhone. Pulsa General > AirDrop. Desactiva Acercar los dispositivos.

Ya está