Apple también actualiza sistemas operativos antiguos

Incluso con iOS 27 y los nuevos sistemas operativos de Apple ya disponibles, la compañía continúa dando soporte a usuarios que no han actualizado. Ya se han publicado nuevas actualizaciones para iOS 26, iPadOS 26, macOS Sequoia y macOS Tahoe.
Las compilaciones de lanzamiento son las siguientes:
- iOS 26.7, número de compilación 23H24
- iPadOS 26.7, número de compilación 23H24
- macOS Sequoia 15.8, número de compilación 24H23
- macOS Tahoe 26.7, número de compilación 25G229
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