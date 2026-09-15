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iOS 26iPad

Apple también actualiza sistemas operativos antiguos

15 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Incluso con iOS 27 y los nuevos sistemas operativos de Apple ya disponibles, la compañía continúa dando soporte a usuarios que no han actualizado. Ya se han publicado nuevas actualizaciones para iOS 26, iPadOS 26, macOS Sequoia y macOS Tahoe.

Las compilaciones de lanzamiento son las siguientes:

  • iOS 26.7, número de compilación 23H24
  • iPadOS 26.7, número de compilación 23H24
  • macOS Sequoia 15.8, número de compilación 24H23
  • macOS Tahoe 26.7, número de compilación 25G229
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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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