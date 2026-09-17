Apple rebaja al 26% su comisión en la App Store europea

Según leemos en El Mundo, Apple cobrará un 26% de comisión sobre las compras digitales que se realicen con su sistema de pago en la Unión Europea a partir del 1 de octubre, cuatro puntos por debajo del 30% que aplica en el resto del mundo. La compañía anunció este martes un paquete de cambios que, sostiene, pone fin a sus desacuerdos con la Comisión Europea sobre condiciones comerciales y distribución alternativa. Los nuevos términos, que los desarrolladores podrán firmar desde hoy, se aplicarán por igual a todos los que publiquen apps en la Unión Europea.

Quienes prefieran usar sistemas de pago alternativos para aplicaciones distribuidas en la AppStore pagarán un 20%, o un 10% en esos mismos supuestos. Y quien se limite a enlazar a su web para realizar los pagos, un 15% o un 10%.

El cambio más importante es la desaparición de la comisión básica, los 0,50 euros que Apple cobraba a aplicaciones distribuidas en otras tiendas por cada primera instalación anual a partir del millón de instalaciones.

A partir de ahora las apps podrá ofrecer a la vez el sistema de pago de Apple y uno alternativo. La combinación elegida, eso sí, queda bloqueada durante doce meses.

Faq-Mac: Una pelea muy similar a la de los bancos contra Apple Pay… y ahí les tienes, nadie les hace caso para pagar.