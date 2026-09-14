Aquí tienes la hora en la que podrás descargar iOS 27

Apple está a punto de lanzar iOS 27, que finalmente ofrecerá capacidades más avanzadas de Siri AI, así como una variedad de otros refinamientos, mejoras y nuevas características para los iPhones. Es la mayor actualización de software del año de Apple, y Apple anunció en el evento de iPhone del miércoles que lanzará iOS 27 en algún momento mañana, lunes 14 de septiembre.
- iOS 27 no será el único lanzamiento el lunes, ya que macOS Golden Gate y otros lanzamientos de la familia OS 27 también se lanzarán al mismo tiempo que iOS 27.
Para dar a los usuarios de iPhone a nivel mundial una idea de cuándo debería estar disponible iOS 27 como una actualización inalámbrica, hemos compilado la siguiente lista de conversiones de zona horaria para varios países. Esta lista no es exhaustiva, así que verifique la hora exacta para su ubicación específica, y tenga en cuenta que siempre puede haber un retraso a medida que Apple prepara sus servidores para el lanzamiento.
Australia (occidental) – 1:00 a.m. (01:00) AWST (Martes)
- Australia (Este) – 3:00 a.m. (03:00) AEST (martes)
- Austria – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Países bálticos – 8:00 p.m. (20:00) EEST
- Bélgica – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Brasil Este – 2:00 p.m. (14:00) BRT
- Canadá (Pacífico) – 10:00 a.m. (10:00) PDT
- Canadá (Este) – 1:00 p.m. (13:00) EDT
- Canadá (Atlántico) – 2:00 p.m. (14:00) ADT
- China – 1:00 a.m. (01:00) CST (martes)
- Dinamarca – 7:00 p. m. (19:00) CEST
- Finlandia – 8:00 p.m. (20:00) EEST
- Francia – 7:00 p. m. (19:00) CEST
- Alemania – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Hong Kong – 1:00 a. m. (01:00) HKT (Martes)
- India – 10:30 p.m. (22:30) IST
- Indonesia (occidental) – medianoche (00:00) WIB (martes)
- Irlanda – 6:00 p. m. (18:00) IST
- Italia – 7:00 p. m. (19:00) CEST
- Japón – 2:00 a. m. (02:00) JST (martes)
- Luxemburgo – 7:00 p. m. (19:00) CEST
- Países Bajos – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Nueva Zelanda – 5:00 a.m. (05:00) NZST (martes)
- Noruega – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Polonia – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Portugal – 6:00 p.m. (18:00) OESTE
- Puerto Rico – 1:00 p.m. (13:00) AST
- Arabia Saudita – 8:00 p. m. (20:00) AST
- Singapur – 1:00 a. m. (01:00) SGT (martes)
- Sudáfrica – 7:00 p. m. (19:00) SAST
- Corea del Sur – 2:00 a.m. (02:00) KST (martes)
- España – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Suecia – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Suiza – 7:00 p.m. (19:00) CEST
- Taiwán – 1:00 a.m. (01:00) CST (martes)
- Emiratos Árabes Unidos – 9:00 p.m. (21:00) GST
- Reino Unido – 6:00 p.m. (18:00) BST
- Estados Unidos (Pacífico) – 10:00 a.m. (10:00) PDT
- Estados Unidos (Montaña) – 11:00 a.m. (11:00) MDT
- Estados Unidos (Central) – mediodía (12:00) CDT
- Estados Unidos (Este) – 1:00 p.m. (13:00) EDT
Prepárate para esperar
Cuando iOS 27 y iPadOS 27 estén disponibles como una actualización inalámbrica, asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de iniciar el proceso a través de Wi-Fi, ya que puede tardar algún tiempo en completarse.
Para comprobar que la actualización está disponible, ve a Ajustes ➝ General ➝ Actualización de software y espera a que el dispositivo se conecte con los servidores de Apple. Si no tienes prisa, puedes esperar a que te entreguen iOS 27 en tu iPhone la próxima vez que lo conectes a tu ordenador.
Es probable que los servidores estén sobrecargados, así sigue intentándolo si no te aparece…
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