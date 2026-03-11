La carrera de IA que nadie quiere ver

Sé que mucha gente se está volviendo loca mientras grita «¡La IA será nuestro fin!». Pero, ¿te gustaría escuchar otro punto de vista? Las cosas no son tan terribles como muchos piensan.

Mientras Sam Altman está quemando catorce mil millones de dólares al año en pérdidas proyectadas para 2026, tratando de convencer a los inversores de que ChatGPT, de alguna manera, generará ingresos al nivel de Nvidia en 2029, Apple ha conseguido silenciosamente ejecutar modelos masivos de IA en sus ordenadores de escritorio. Sin granja de servidores. Sin suscripción a la nube. Sin enviar datos a los servidores de Sam Altman para que los puedan usar para entrenar al siguiente modelo o, aparentemente, ayudar a planificar operaciones militares.

Déjame explicarte…

En un ordenador normal, la central que hace el pensamiento (CPU) y la central que hace los gráficos (GPU) mantienen sus asuntos en habitaciones separadas. Cuando necesitan trabajar juntos en una tarea de IA, constantemente envían datos de una habitación a otra. Es como poner archivos en un autobús y conducirlos por la ciudad en el tráfico de la hora punta. Lento. Costoso. Tu ordenador sopla como un motor a reacción y tu factura de electricidad sube.

Apple ha visto esto y ha dicho: ¿y si ponemos a todos en la misma habitación?

Esos son los chip de la serie M. La CPU, la GPU y un procesador de IA dedicado, llamado Neural Engine, comparten exactamente el mismo grupo de memoria. No hay autobús. No hay tráfico. No hay que esperar. El M5 Ultra que está a punto de caer puede ejecutar un modelo de IA de cien mil millones de parámetros, el tipo de cosa que normalmente requiere una habitación llena de hardware Nvidia, en silencio, en tu ordenador de sobremesa. El ventilador ni siquiera se activa.

Alguien lo ha probado. En su plataforma Nvidia, cargar el mismo modelo tomó 45 minutos de scripting de Python. Los ventiladores rugían. La temperatura de la habitación subió cinco grados. En el M5 Ultra, arrastró el archivo al cargador de IA nativo de Apple. Se abrió en cuatro segundos.

Ahora te cuento por qué esto importa, más allá de las demostraciones de hardware geniales.

Cada momento de pánico sobre la IA en este momento se basa en una suposición: que la IA tiene que funcionar en centros de datos en la nube centralizados gigantes. ¿La advertencia de «la IA va a hacer que los océanos hiervan»? Está pensada para infraestructuras en la nube. ¿La gente de «las empresas de IA serán propietarias de todos nuestros datos»? se basa en la infraestructura en la nube. ¿El drama de «necesitamos darle al Pentágono acceso ilimitado a la IA»? otra vez infraestructura en la nube.

¿Qué pasa si todo ese paradigma ya está obsoleto y la mayoría de la gente aún no se ha puesto al día?

Los chips de Apple ejecutan exactamente los mismos modelos usando una fracción de la electricidad, menos energía que la tostadora de tu cocina.

La memoria unificada significa menos movimiento de datos, lo que significa menos energía desperdiciada en lo que los científicos informáticos llaman «cuellos de botella de ancho de banda de memoria» y el resto de nosotros llamamos «por qué mi ordenador es tan ruidoso y está tan caliente en este momento».

Las implicaciones en la privacidad son aún mayores. Las empresas pueden ejecutar una poderosa IA completamente en sus propias máquinas. Los datos confidenciales nunca tienen que salir del edificio. Los registros médicos, los documentos legales, los datos financieros, ninguno de ellos necesita tocar un servidor en el que algún contratista de defensa podría estar ejecutando operaciones militares.

Y aquí está la parte que realmente debería hacerte pensar a largo plazo.

OpenAI proyecta 14 mil millones de dólares en pérdidas este año. Esperan una hemorragia de 115 mil millones de dólares en flujo de efectivo negativo acumulado hasta 2029 antes de que «tal vez» ganen algo de dinero.

Deutsche Bank dijo, y cito, que ninguna startup en la historia ha operado con pérdidas a esta escala. Su cuota de tráfico web cayó del 87 % al 65 % en un solo año. Google Gemini se comió 16 puntos porcentuales de eso. Los ingenieros están dejando OpenAI por Anthropic a ocho veces la velocidad del otro sentido.

Están gastando tres dólares y treinta centavos por cada dólar que ganan. Cada consulta que envía un usuario le cuesta más de lo que gana de ella.

Y su gran plan para solucionar esto es… construir más centros de datos y vender IA a los militares.

No parece un modelo de negocio exitoso.

Mientras tanto, el enfoque de Apple no requiere nada de eso. No hay centros de datos de mil millones de dólares. No hay contratos del Pentágono. No hay financiación circular donde Nvidia invierte en OpenAI que compra chips Nvidia. Solo un chip que mejora cada año, vendido dentro del hardware que la gente ya compra.

El M5 es 4 veces más rápido en IA que el M4. El M6 ya está en desarrollo. Apple también está haciendo sus propios chips de servidor de IA, nombre en clave Baltra, para aquellas cosas que necesitan soporte en la nube.

Muchas personas piensan que Apple perdió el tren de la IA, que Siri sigue siendo una mierda, pero resulta que estaban pensando en imaginar el futuro todo este tiempo y simplemente dijeron: ¡a la mierda, Siri puede esperar!

Los expertos siguen anotando la «carrera de la IA» como si se tratara de quién puede construir la granja de servidores más grande o quién obtiene el contrato gubernamental más gordo. Miran a Apple y ven una empresa que fabrica portátiles bonitos. Se están perdiendo la trama.

Apple no está tratando de ganar la carrera en la que todos los demás están compitiendo. Están corriendo una completamente diferente, donde la IA es pequeña, barata, privada y lo suficientemente eficiente energéticamente como para vivir en tu ordenador.

Y cuando las empresas dependientes de la nube comiencen a colapsar bajo el peso de sus propios costos de infraestructura, que, a tres dólares por dólar ganado (lo que es más una cuestión de «cuándo», no de «si»), la empresa que consiguió hacer funcionar la IA sin necesidad de recurrir a la nube, la verán menos como «perdedora» y más como la única que no se dejó llevar por el entusiasmo fácil de la barra libre de caramelos.

La crisis existencial de la IA por la que todo el mundo está escandalizado en este momento, la destrucción ambiental, el estado de vigilancia, las aplicaciones militares, el control monopolístico, esos son problemas creados por un modelo de negocio específico.

No por la tecnología en sí.

Y ese modelo de negocio ya está siendo desbancado por una empresa que la mayoría de la gente ni siquiera está considerando.

Dale unos años. Las cosas que te impiden dormir por la noche sobre la IA es posible que ya ni siquiera sean problemas. Y ChatGPT podría ser una historia de advertencia en un libro de texto de escuela de negocios sobre lo que sucede cuando confundes la quema de dinero con la construcción de algo sostenible.

Traducido con permiso de la autora Rachel Hurley.