Italia lanza una investigación antimonopolio sobre iCloud

La Ley de Mercados Digitales en la UE ha descubierto un filón en la que cada país (no la UE como única voz, sino cada miembro por separado) puede poner las multas que considere de acuerdo a la interpretación local que se haga de la ley.

Así ocurre ahora, ya que la autoridad de competencia de Italia ha abierto una investigación a Apple por supuestamente no abrir sus ecosistemas iOS y iPadOS a servicios en la nube rivales, como lo requiere la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea.

El organismo de control sostiene que los proveedores externos parecen no poder acceder a los mismos componentes del sistema que el propio iCloud de Apple, marcando la primera investigación de este tipo por parte del regulador italiano bajo las nuevas reglas de interoperabilidad.

Da igual si la UE ha considerado iCloud como «guardián» o no, si te apetece, abre una investigación y di lo que necesites para poder condenar (y multar) a Apple, que tiene mucho dinero.

Según las reglas [DMA], Apple debe garantizar que los proveedores externos de servicios en la nube para el consumidor puedan ⁠interoperar de manera efectiva y gratuita con componentes de hardware y software controlados a través de los sistemas operativos iOS y iPadOS del grupo, y tener el mismo acceso que el servicio de iCloud de Apple.

La autoridad dice, informa Reuters, que tiene pruebas de que otros proveedores de servicios en la nube para consumidores ⁠no pueden estar en la misma posición que iCloud, ya que no parecen tener acceso a los mismos componentes utilizados o ⁠puestos a disposición del servicio de Apple.

La investigación es la primera abierta por el organismo de control italiano en virtud de la Ley de Mercados Digitales, que permite a los reguladores nacionales realizar investigaciones preliminares.

Los resultados de la investigación se enviarán a la Comisión de la UE.

La realidad es que la Unión Europea ha legislado (aparte bajo la ignorancia y la falta de comprensión del problema) desde la perspectiva de que es un mercado importante que las grandes multinacionales no van a querer abandonar.

Y esa cuerda se estira hasta que se rompe. Cuando llega el momento en que las excepciones que se tienen que hacer para poder vender en la UE superan con creces el posible beneficio que se podría obtener, lo que hacen empresas como Apple es, simplemente, no poner la tecnología a disposición de los usuarios de la UE.

Luego vienen las charlas, conferencias, congresos e inversiones sobre competitividad y cómo la UE esta perdiendo todos los trenes en todas las estaciones. Pero la realidad es que la legislación, la regulación, está limitando las opciones a las que podemos acceder los europeos.

De nada sirve esa interoperabilidad impuesta si nos priva de los últimos avances o servicios.

Esto no va bien para los europeos, digan lo que digan en Bruselas.