Mapas de Apple tendrá anuncios

Me da tanto coraje poner esta noticia que me he estado resistiendo. Porque cuando pones anuncios, quiere decir que el cliente es el producto, y tienes que rastrear sus pasos, y conocer dónde va y con qué frecuencia, etc. Y siempre defendí que los productos de Apple eran más caros porque yo no era el producto. Ahora parece que vamos a tener las dos cosas: seguirán siendo más caros y encima seremos productos.

No sé si es una escalera de la que Apple se podrá bajar una vez que empieza a subir escalones. Porque una cosas es poner anuncios en una tienda (App Store) y otra empezar a ponerlos en otras aplicaciones. Lo siguiente que será ¿Apple Music? ¿Safari? ¿el propio sistema operativo? otras empresas ya han andado ese camino y no conozco a nadie que esté agradecido por los anuncios. Pensar que Apple lo va a poder hacer mejor, o diferente, es engañarse. Anuncios son anuncios. Y no son ni solicitados ni consentidos. Están rentabilizando tu experiencia, tu tiempo, cuando antes no lo hacían.

Que una empresa como Apple sucumba a intentar exprimir cada centímetro de su propiedad solo contribuye a explicar lo perdida que está en estos temas, como se aleja (por mucho que lo nieguen) de la esencia de su espíritu fundacional (hacer productos «insanely great») y tratarnos como mercancía.

Ya no es solo quitar pegatinas o cargadores. Ahora es cobrarnos por usar sus productos. No sirve «otros lo hacen, ¿por qué no nosotros?» Porque es la experiencia lo que esta en juego.Si conviertes tu producto en lo mismo que hacen los otros… ¿qué te diferencia?

Trimestre de beneficios a trimestre de beneficios, año a año, la diferencia de Apple, el pensar diferente, se va haciendo borroso, mientras lenta pero inexorablemente se convierte en «una más».

Atractiva, a la moda, preferida por el público,… pero una más. Cada vez menos de oro y más dorada, y cuando te pintan de dorado, el uso acaba mostrando lo que hay debajo, fuera de romanticismo e ideales. Y lo que hay debajo, ya no es una misión, ni una visión, es simplemente negocio. Puro y duro.

Apple planea incluir anuncios en los resultados de búsqueda de Apple Maps tan pronto como este verano, informa Bloomberg. Apple tiene como objetivo ganar más dinero con su división de servicios, y podría anunciar planes para anuncios de Maps ya este mes.

Los anuncios en Apple Maps serán similares a los anuncios en Google Maps. Los minoristas y las marcas podrán pujar por anuncios asociados con categorías de búsqueda. Starbucks, por ejemplo, podría mostrar un anuncio cuando alguien busca café. Los restaurantes podrán pujar por términos de búsqueda, y los anuncios del mejor postor aparecerán en la parte superior de los resultados para un término determinado.



Esto acabará teniendo que pagar una suscripción para tener la versión de Mapas sin anuncios.

Qué pena.