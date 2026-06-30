Whatsapp comienza a permitir reservar nombres de usuario

La popular aplicación de mensajería WhatsApp (propiedad de Meta) ahora permite a los usuarios reservar nombres de usuario. En este momento, WhatsApp utiliza el número de teléfono de una persona como identificador, pero los nombres de usuario permitirán que las personas interactúen sin tener que intercambiar información personal.

Las reservas de nombre de usuario se implementarán a partir de esta semana, y no todos los usuarios tienen acceso al sistema de reservas de inmediato. WhatsApp está enviando una notificación cuando se puede reservar un nombre de usuario. Los nombres de usuario son opcionales, y una vez que se ha concedido el acceso, se puede seleccionar un nombre de usuario yendo a Configuración > Cuenta > Nombre de usuario. Los nombres de usuario pueden tener de 3 a 35 caracteres.

Hay más de tres mil millones de personas en WhatsApp, y la compañía dice estar abriendo reservas para que «todos tengan la oportunidad de seleccionar el nombre de usuario que les represente». WhatsApp sugiere que los usuarios elijan un nombre único que solo los contactos conocerían.

Los creadores, las pequeñas empresas y las organizaciones tienen la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp. Los usuarios que tienen un nombre de usuario en Instagram o Facebook pueden reclamar el mismo nombre de usuario en WhatsApp eligiendo la opción Usar nombre de usuario de Instagram o Usar nombre de usuario de Facebook, siempre y cuando aún no esté ocupado.