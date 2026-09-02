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Las aplicaciones de la Mac App Store ya no tienen que ser compatibles con Macs con Intel

2 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Apple informó hoy a los desarrolladores que las aplicaciones universales  de la App Store para Mac que requieren macOS 13 o posterior pueden eliminar el soporte para computadoras Mac basadas en Intel.

Nos ponemos en contacto con usted para hacerle saber que las aplicaciones universales de macOS en la Mac App Store que requieren macOS 13 o posterior ahora pueden eliminar el soporte para computadoras Mac basadas en Intel.

Al eliminar la compatibilidad con ordenadores Mac basados en Intel, puede simplificar su desarrollo y optimizar su descarga y tamaño en el dispositivo.

Las aplicaciones que abandonan el soporte de Intel ya no entregarán actualizaciones para esas máquinas, pero los usuarios de Intel Mac podrán seguir usando la última versión compatible de una aplicación. Apple no permitía anteriormente que las aplicaciones de Mac App Store con compatibilidad con Intel abandonaran el soporte.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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