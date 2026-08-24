Apple le gana la mano a la UE en la regulación de comisiones de la App Store

Según Apple ha publicado en su web, ha llegado a un acuerdo con la Unión Europea para cerrar el serial de las comisiones sobre los pagos de los desarrolladores, tanto dentro como fuera de la App Store.

La historia resumida es que, después de tanta histeria, tanta amenaza, y tanto forcejeo, las cosas se quedan básicamente como Apple las planteó. Probablemente se nota el cambio de jefatura (de la ideóloga teórica sobre cómo debería funcionar el mercado Margaret Vestager a Teresa Rivero, mucho más pragmática).

Esto es lo que dice el comunicado de Apple:

Condiciones comerciales unificadas para desarrolladores que distribuyen apps en la UE

Según este nuevo modelo, Apple cobrará una comisión por la venta de bienes y servicios digitales. La tarifa de tecnología básica, un cargo por instalación para los desarrolladores que alcanzan una escala extraordinaria, será reemplazada por una comisión de tecnología básica del 5 % sobre las transacciones digitales en apps distribuidas fuera del App Store. Las nuevas condiciones también eliminan la tarifa por adquisición inicial y la tarifa por servicios de tienda.

Además, Apple ha realizado ajustes en las tasas de comisión del App Store, los pagos alternativos en las apps y las apps distribuidas de forma alternativa. Cada una de estas comisiones refleja las múltiples formas en que Apple crea valor para las apps de los desarrolladores, tanto si usan el App Store como el sistema de compras dentro de la app de Apple, o ambos.

Según las nuevas condiciones:

Para las apps del App Store que usen el sistema de compras dentro de la app de Apple, la comisión será del 26 %. Para la gran mayoría de los desarrolladores, incluidos los que forman parte del App Store Small Business Program, el Mini Apps Partner Program y el Video Partner Program, así como las suscripciones que se renuevan automáticamente después del primer año, la comisión será del 15 %.

Para las apps del App Store que utilicen un procesamiento de pagos alternativo, la comisión será del 20 %. Los desarrolladores que participan en los programas mencionados anteriormente pagarán una comisión reducida del 10 %.

Para las apps del App Store que incluyan enlaces para realizar compras fuera de la app, la comisión será del 15 %. Los desarrolladores que participan en los programas mencionados anteriormente pagarán una comisión reducida del 10 %.

Para las apps distribuidas en tiendas alternativas o sitios web, Apple cobrará una comisión de tecnología básica del 5 %.

Procesamiento de pagos alternativos y sistema de compras dentro de la app de Apple

El sistema de compras dentro de la app de Apple es el más seguro y confiable para que los usuarios compren y descarguen apps y realicen pagos de forma fácil y segura dentro de esas apps. Según las nuevas condiciones, los desarrolladores ahora pueden ofrecer el sistema de compras dentro de la app de Apple junto con otras opciones de pago alternativas, algo que anteriormente no estaba permitido en la UE. Esto está sujeto a requisitos de presentación diseñados para ofrecer a los usuarios una experiencia consistente y transparente.

Para ofrecer una experiencia consistente y clara para los usuarios, los desarrolladores que distribuyan apps en la UE tendrán que seleccionar sus opciones de pago (el sistema de compras dentro de la app de Apple, un procesamiento de pagos alternativo en sus apps, un enlace externo a un sitio web o una combinación de las opciones anteriores) y mantener esas opciones durante 12 meses.

Protección para menores en los pagos alternativos en la UE

El App Store está diseñado para ser un lugar seguro y de confianza para todo el mundo, incluidos los más pequeños. Apple ha trabajado con la Comisión Europea para implementar medidas de seguridad online de los menores similares a las que ya están vigentes en otros mercados:

Las apps en la categoría Niños del App Store no incluirán enlaces a sitios web para completar transacciones con la finalidad de reducir el riesgo de estafas y fraudes dirigidos a menores.

Para los usuarios menores de 18 años, todas las apps del App Store que utilizan procesamiento de pagos alternativo o que enlazan a un sitio web externo para realizar transacciones deberán incluir un sistema de control parental que requiere que estos usuarios soliciten la autorización de sus padres o tutores antes de cualquier compra.

En el caso de los usuarios menores de 13 años, las apps del App Store no pueden contener enlaces a sitios web externos para completar transacciones, con el fin de proteger frente a estafas dirigidas a menores.

En los países miembros de la UE que exigen el consentimiento parental para las acciones digitales de menores mayores de 13 años, estas protecciones se adaptarán en consecuencia.

Ampliación de la elegibilidad para operar tiendas de apps alternativas o distribuir a través de sitios web

Apple también está ampliando los requisitos de elegibilidad para operar tiendas de apps alternativas o distribuir apps en sitios web en la UE. Ahora una empresa cumplirá los requisitos si:

Cumple con un umbral moderado de estabilidad financiera según la calificación de Dun & Bradstreet.

Cotiza en bolsa o pertenece a una compañía que cotiza en bolsa.

Ha recibido financiación de capital riesgo de una empresa de inversión establecida.

Ha completado una auditoría financiera realizada por un profesional cualificado.

Es un organismo público, un centro educativo o una organización sin ánimo de lucro.

La distribución por sitios web, disponible únicamente en la UE, no cuenta con un operador de mercado que la respalde ni con una supervisión continua como la que Apple proporciona en el App Store. Esto significa que un agente fraudulento que distribuya software malicioso puede operar durante mucho tiempo perjudicando a los usuarios sin ser detectado. Para ofrecer el mayor nivel de seguridad posible a los usuarios de la UE, Apple seguirá exigiendo que todas las apps distribuidas de forma alternativa se sometan a un proceso de notarización, una revisión básica enfocada en la funcionalidad esencial y la protección contra amenazas graves.

Faq-Mac

Como decimos, después de los ríos de tinta, las multas, las prohibiciones, el pavoneo, el gangsterismo y la actitud de matón de feria de la UE pensando que su normativa era un arco por el que todas las multinacionales pasarían cantando alegremente el Kumbayá, la única concesión real y/o trascendente que ha aceptado Apple es que para las aplicaciones en la App Store que utilicen el propio sistema de pago de Apple (el predeterminado), la comisión principal cae del 30 por ciento al 26 por ciento en la UE.

Todas las aplicaciones tienen que pagar al menos el 5 por ciento de la Comisión de Tecnología Básica, incluso si se distribuyen fuera de la App Store.

Como era de esperar, el coro de ganapanes esperando que el maná les cayera del cielo en forma de App Store libre de comisiones no ha perdido un minuto en quejarse de que el acuerdo no les permite el «gratis de por vida» y van a tener que seguir pagando por disfrutar del entorno privilegiado y vigilado que Apple ha creado para sus clientes.

A la cabeza de todos, esta, cómo no, Epic Games, publicando en Twitter/X:

Apple ha anunciado nuevas tarifas basura en la UE que no hacen nada para abrir el ecosistema de aplicaciones móviles a la competencia, como lo requiere la Ley de Mercado Digital. […] Si quieres sigue leyendo en X

Desgraciadamente para él, la UE considera el caso cerrado y si quiere algo más va a tener que inventarlo ellos. Tampoco son buenas noticias para las tiendas de Apps alternativas, ya que el triunfo de Apple les deja poco margen para respirar.

Pero el tiempo dirá si la gente sigue confiando en Apple o prefiere pescar en las oscuras aguas de tiendas independientes (mi apuesta: Apple gana).

Por supuesto, todo esto solo en la UE…