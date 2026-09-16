‘Widow’s Bay’ lleva a Apple TV a récord de 29 victorias en los Emmy

Los programas de Apple TV arrasaron en el 78o Primetime Emmy Awards anoche, ya que el servicio de streaming recibió 29 victorias en general para convertirse en la cadena más premiada del año.

Fue el mejor premio Emmy de Apple TV, gracias a personajes como Widow’s Bay, Pluribus, Slow Horses, Margo’s Got Money Troubles, Palm Royale y Mr. Scorsese.

Widow’s Bay fue el espectáculo más premiado de la noche, barriendo todas las categorías principales con 14 victorias en total, incluyendo la mejor serie de comedia. Se convierte en la serie de comedia más ganadora de un Emmy de todos los tiempos. El programa también se llevó la mayor parte de los premios por una serie de comedia en una sola temporada.

En otro lugar, Pluribus ganó la Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por Rhea Seehorn y Mejor Escritura para una Serie Dramática para Vince Gilligan, mientras que el drama Slow Horses ganó Mejor Dirección de una Serie Dramática para Saul Metzstein.

Consulta la nota de prensa (en inglés) de Apple para obtener más información sobre los premios que Apple TV recibió en los Emmy 2026.