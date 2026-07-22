La app Invitaciones actualizada de nuevo

Tal vez la vieja guardia en Cupertino está en plena época de celebrar cumpleaños de nietos, y por eso la aplicación más marginal y tonta creada por Apple no para de actualizarse, para escarnio no solo de las aplicaciones que Apple todavía mantiene (Logic, iMovie, Keynote, etc.) sino de todas las que pueblas el cementerio de apps que Apple abandonó (Bento, nos acordamos de ti).
Si por casualidad eres esa persona que utiliza esta app sin parar y que ha conseguido que el whatsapp de padres deje de echar humo cada vez que hay un cumpleaños o fiesta de los compis, estás de enhorabuena. Seguro que siempre echaste de menos estas grandes mejoras:
- Anfitriones e los invitados ahora pueden reaccionar con emoji cuando alguien responde a un evento
- Ahora aparece una animación de confeti cuando los invitados responden.
No dirás que es un gran paso para la humanidad.
En fin, ya lo sabes.
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