Claude Code ya puede crear y probar apps iOS en el simulador de Apple

Anthropic dijo hoy que Claude Code para escritorio se ha actualizado para funcionar con el simulador de iOS, con la integración disponible en la versión beta pública.

Claude Code puede abrir aplicaciones en curso en el panel del Simulador de iOS cuando se le indica que cree, ejecute o compruebe una aplicación. Claude puede ver el Simulador de iOS en vivo mientras se ejecuta, interactuar con él y luego iterar hasta que un proyecto esté terminado. Los desarrolladores pueden seguir usando el Simulador de iOS mientras Claude trabaja.

El panel en Claude Code impulsa el simulador directamente, y no necesita uso de la computadora, lo que permite a Claude controlar la pantalla de la manera que lo haría una persona. Con acceso directo, funciona sin los permisos de macOS Accessibility y Screen Recording necesarios para el uso del ordenador.

Las capturas de pantalla de Claude de un dispositivo en iOS Simulator se envían a Anthropic y se mantienen según la configuración estándar de retención de conversaciones. Anthropic sugiere que los usuarios no inicien sesión en cuentas reales en un dispositivo que Claude utiliza.