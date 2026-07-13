Recuerda, usa Spotlight como calculadora, diccionario o conversor (además de búsquedas)

Todos usamos Spotlight para buscar y abrir aplicaciones. Presionamos Comando + Espacio, escribimos un nombre, presionamos Enter. Pero eso es solo lo más básico que hace.
Escribe una ecuación matemática y Spotlight la resuelve al instante.
Escribe una palabra y muestra una definición completa del diccionario sin abrir ninguna aplicación.
Escribe una cantidad de moneda o una unidad de medida, y se convierte en el acto.
Dada la frecuencia con la que tenemos que recurrir a abrir la calculadora en medio de una tarea, este pequeño cambio de hábito puede ahorrarte horas y distracciones.
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