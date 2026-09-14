macOS Tahoe 26.4 impide copiar el llavero de inicio de sesión

Los ataques a los usuarios de Mac se están volviendo más sofisticados con el tiempo, con la IA también abriendo la puerta a aún más malware y al descubrimiento de nuevas técnicas de intrusión. Si bien Apple trabaja para aumentar la seguridad de sus sistemas operativos y software para contrarrestar las amenazas, también pueden convertirse en una carga para los administradores.

En una publicación de blog del 8 de septiembre, Rich Trouton describe que ya no es posible copiar manualmente los archivos de inicio de sesión de Keychain de un Mac a otro. Al menos, hacerlo y seguir siendo capaz de usarlos en la nueva máquina.

Como explica, el llavero de inicio de sesión es un archivo de base de datos SQLite almacenado en la carpeta de inicio del usuario, que anteriormente se podía copiar de un Mac a otro Mac. Hasta ahora podías usar el archivo de inmediato en el otro Mac, pero la actualización de macOS Tahoe se traduce en que no funcionará con Macs que tengan Secure Enclave (Enclave seguro).

El Enclave Seguro protege la clave de metadatos que protege los atributos del llavero necesarios para descifrarlo. El cambio significa que el Secure Enclave debe usarse cada vez que se accede al archivo de llavero de inicio de sesión.

La clave de metadatos se puede almacenar en caché en el procesador de aplicaciones para entradas rápidas de llavero. Sin embargo, primero tiene que accederse al Secure Enclave para que esa caché exista.

Si ha movido el archivo del llavero a otro Mac, la clave no tendrá acceso al Secure Enclave y, por lo tanto, no se abrirá.

Cadena cambiada en macOS Tahoe

Si bien el cambio se está conociendo ahora, es algo que sucedió en marzo. Según Trouton y otra publicación del 10 de septiembre de Jeff Johnson, la introdujo la actualización a macOS 26.4.

Las pruebas confirman que la capacidad de copiar el archivo funcionaba en macOS 26.3, incluso a través de una máquina virtual. Sin embargo, copiar el llavero de inicio de sesión desde una máquina virtual que ejecuta macOS 26.4 no funciona, debido a que no se puede leer en otros Mac.

Otros archivos de llavero que no sean de inicio de sesión no se ven afectados y se pueden desbloquear bien en otros Macs.