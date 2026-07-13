Estas son las nuevas funcionalidades del HomePod con iOS27

Con el lanzamiento de iOS 27 y HomePod Software 27, Apple agrega soporte para AutoMix, la función Apple Music impulsada por IA de Apple que combina canciones haciendo coincidir la clave y el tempo.

Apple dice que ha mejorado los algoritmos subyacentes de AutoMix para generar nuevos tipos de transición, haciendo mezclas más fluidas entre pistas, por lo que esto también debería beneficiar a la función recién introducida para HomePod.

HomePod Software 27 es compatible con el HomePod original, que se lanzó en 2018 y se dejó de vender en 2021.