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HomePodios27

Estas son las nuevas funcionalidades del HomePod con iOS27

13 julio, 20261 Minutos de lectura

Con el lanzamiento de iOS 27 y HomePod Software 27, Apple agrega soporte para AutoMix, la función Apple Music impulsada por IA de Apple que combina canciones haciendo coincidir la clave y el tempo.

Apple dice que ha mejorado los algoritmos subyacentes de AutoMix para generar nuevos tipos de transición, haciendo mezclas más fluidas entre pistas, por lo que esto también debería beneficiar a la función recién introducida para HomePod.

HomePod Software 27 es compatible con el HomePod original, que se lanzó en 2018 y se dejó de vender en 2021.

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Alf

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