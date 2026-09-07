Cómo hacer una copia de seguridad del Mac

Como hemos hablado de este tema largamente en el canal de Telegram y en el podcast, he pensado que no estaría de más dejar aquí (en esta bitácora, como se decía al principio de lo tiempos cibernéticos) una descripción que pueda seguirse cómodamente.

Tal vez pienses que no necesitas copias de seguridad porque tu trabajo es parte de un flujo de trabajo más grande: te envían una tarea, trabajas en ella y luego se la envías al siguiente, como si estuviera en una línea de montaje, y nunca, nunca vuelves a nada que hiciste antes. O tal vez tu trabajo es cien por cien online (como si publicaras en Faq-mac). Escribes, lo subes a internet y te olvidas.

Pero, como mínimo, has pasado tiempo ajustando y configurando tus herramientas para trabajar de manera eficiente, y cada una de esas configuraciones puede perderse. Además, si alguien te pregunta sobre algo que ya hiciste, sabrás que hay un problema.

Ya sea que te hayan robado el MacBook Pro, o que el Mac mini estaba justo debajo de la gotera, tus datos son preciosos y no puedes perderlos.

Lo que necesitas es un sistema de respaldo robusto y confiable. Vamos a repasar las opciones.

Time Machine de Apple

En todos los sentidos posibles, Time Machine es el sistema de copia de seguridad más fácil de usar. Es incluso el más fácil de conseguir, ya que ya está esperando en tu propio Mac. Lo único extra que necesitas es un disco duro externo, igual que para todos estos sistemas de respaldo.

Cuando conectes una unidad externa, automáticamente tu Mac te preguntará si quieres usarlo como disco de Time Machine. Si decides que si, eso es todo lo que tienes que hacer. Tu Mac hará una copia de seguridad regularmente en esa unidad externa (siempre que esté conectada, claro).

Puedes ir más allá y definir cada cuánto tiempo quieres que realice la copia de seguridad, además puedes elegir de qué haces copia de seguridad. Hay muchas menos opciones que puedes configurar en comparación con cualquiera de las otras aplicaciones de copia de seguridad aquí, pero es así por diseño. Time Machine está pensado para configurarlo y olvidarse.

Está destinado a que nunca tengas que volver a pensar en ello hasta que pierdas un documento y quieras recuperarlo.

Cuando Time Machine no es suficiente

Time Machine es notable por lo que hace, y que está integrado directamente en el Mac, pero no es perfecto.

El defecto más obvio es que Time Machine es más lento haciendo copias de seguridad que prácticamente cualquier otra opción. Para agravar eso, no tiene herramientas que te dejen comprobar rápidamente si la copia de seguridad se ha hecho correctamente.

Hay herramientas como la Utilidad de Discos que vienen con un Mac, y se pueden usar para comprobar que la unidad en sí está bien. Pero hasta que no necesites entrar para mirar o recuperar un documento en particular, es posible que no sepas que la copia de seguridad se ha dañado y es inutilizable.

Por lo que necesitas una opción alternativa es porque Time Machine está diseñado para ser una copia de seguridad de los datos, no del disco duro, por lo que recuperarás los documentos, pero no te servirá si MacOS no arranca.

Antiguamente se podía iniciar un Mac desde una unidad externa, y era fácil mantener el último macOS allí, además de tus documentos.Si el Mac no arrancaba, generalmente era el disco interno, por lo que conectabas esa unidad de arranque externa, encendías el Mac y ya podías seguir trabajando.

Sin embargo, en la realidad eso significaba que cualquiera podría acceder a tu Mac arrancándolo con una unidad externa y a partir de ahí acceder a otras unidades, como el disco interno, que al no ser de arranque se veía como un disco de datos.

Apple ha impedido eso, y aunque todavía es posible hacer una de estas unidades clonadas, no es práctico. Los servicios de copia de seguridad de terceros que solían hacer esto en su mayoría se han rendido.

Programas de copia de seguridad de terceros

A pesar de verse obligados a dejar de la capacidad de crear una unidad externa de arranque, todavía hay tres aplicaciones principales de copia de seguridad de terceros que se recomiendan.

Los tres son SuperDuper!, ChronoSync y Carbon Copy Cloner. Cualquiera de ellos funcionará bien para casi cualquier usuario, pero algunas diferencias significan que uno puede ser más adecuado para ti que los otros.

Al igual que Time Machine, también requieren que tengas una unidad externa o dos. En todos los casos, puedes conectar una unidad, hacer una copia de seguridad y desenchufarla.

Sin embargo, eso requiere que administres las unidades y recuerdes hacer las copias de seguridad manualmente.

SuperDuper!

SuperDuper! 3.10 está diseñado para ser lo suficientemente simple como para que cualquiera lo use. Selecciona la unidad de la que deseas hacer una copia de seguridad, selecciona el disco de destino e inicia el proceso con un clic.

Hay una generosa versión de prueba gratuita que puedes descargar, pero una vez que la hayas probado, paga el precio de compra de 27,95 $. Te da pequeñas características adicionales, pero también es un precio muy pequeño por hacer copias de seguridad fácilmente.

SuperDuper! también es una aplicación de copia de seguridad que puede crear unidades de arranque externas. Sin embargo, para todos los desarrolladores, es una característica frágil que las actualizaciones de Apple a veces pueden romper.

Carbon Copy Cloner

Carbon Copy Cloner parece más complicado que SuperDuper! pero con un nivel superior de complejidad también viene una mayor funcionalidad.

Sin embargo, es una línea fina, con ambas aplicaciones que ofrecen características que comprendes rápidamente y otras en las que tienes que pensar. ¡Gran parte de la verdadera diferencia entre SuperDuper! y Carbon Copy Cloner se remite a la preferencia personal.

Sin embargo, hay una función en Carbon Copy Cloner llamada encadenamiento de tareas. Te permite configurar varias copias de seguridad seguidas.

Carbon Copy Cloner 7 cuesta 49,99 $ directamente del desarrollador y requiere macOS Ventura o posterior. Ese precio es para un uso no comercial de la aplicación en todos los Mac de tu hogar.

ChronoSync o ChronoSync Express

Los creadores de ChronoSync Express, disponible por 29,99 $ en la App Store de Mac, describen esta versión de la aplicación como para «sincronización y copia de seguridad de nivel inicial». No puede hacer una copia de seguridad de todos los archivos en un Mac; solo lo hará de «documentos a los que puede acceder el usuario que ha iniciado sesión».

¡Así que la versión Express no es tan potente como Carbon Copy Cloner o SuperDuper! Sin embargo, está disponible como parte del servicio de suscripción de Setapp Mac.

Eso significa que está incluido en la tarifa mensual de Setapp de 9,99 $. El ChronoSync completo no está en Setapp, y cuesta 49,99 $ del desarrollador.

Sin embargo, la versión completa de ChronoSync hace una copia de seguridad de toda la unidad, no solo de documentos individuales. ChronoSync es otra aplicación que puede crear una unidad externa de arranque si preparas tu Mac y tu unidad correctamente.

Alternativa: hacer copias de seguridad en internet

Hay una alternativa al uso de cualquiera de estas aplicaciones, ya sean de Apple o de terceros. En la práctica, es una opción que puede usarse junto con ellos, pero es una solución de respaldo completa en sí misma.

Es una copia de seguridad en línea. No conectas ninguna unidad externa, y los datos se almacenan de forma remota, por lo que incluso si tu estudio se quemara, todos tus datos aún estarían disponibles para ti en cualquier parte del mundo. Pero si tu Mac no arranca, lógicamente esas copias no te servirán para arrancarlo.

Backblaze, por ejemplo, ahora cobra a partir de 99 $/año por dispositivo, para hacer una copia de seguridad de todo.

Sin embargo, eso es todo. Si tu Mac tiene un par de unidades de 8 TB conectadas permanentemente a tu Mac, esas unidades también se respaldan automáticamente.

O está el servicio de copia de seguridad de pCloud. Eso tiene varios niveles a partir de 500 GB de almacenamiento por 5 $ al mes.

Cualquiera que sea el servicio de copia de seguridad en línea que elijas, es increíblemente cómodo. Puedes registrarte y olvidarte de que el servicio existe, hasta que lo necesites.