El soporte de macOS Extended (HFS+) cifrado terminará con macOS 28

En un nuevo documento de soporte, Apple ha anunciado que el soporte para el formato cifrado Mac OS Extended (HFS+) terminará con macOS 28.

Esa actualización del sistema operativo para Mac no llegará hasta 2028. macOS 27 está ahora en pruebas beta y probablemente llegará a los usuarios a mediados de Septiembre.

Mac OS Extended es un sistema de archivos tradicional que Apple creó en 1998 para organizar datos en ordenadores Mac. Sirvió como el formato estándar para macOS hasta que Apple introdujo el moderno sistema de archivos de Apple (APFS) en 2017. Y funciona bien con sistemas operativos Mac más antiguos lanzados antes de macOS High Sierra.

Con macOS 28, los usuarios tendrán que reformatear o descifrar cualquier dispositivo de almacenamiento formateado con Mac OS Extended cifrado para usar la unidad con macOS 28. A partir de macOS 26, el Mac podría notificarte que estás utilizando un disco cifrado Mac OS Extended y que no será compatible con macOS 28 o posterior.

La notificación identificará el volumen por su nombre, pero si deseas confirmar que el volumen está utilizando el formato Mac OS Extended y está cifrado sigue estos pasos:

Abre la Utilidad de Discos, que se encuentra en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones. O bien, utiliza Spotlight para buscarlo y abrirlo. En el menú Ver de la barra de menús, selecciona Mostrar Solo Volúmenes. En la barra lateral de Utilidad de Discos, selecciona el nombre del volumen. Busca la información que aparece justo debajo del nombre del volumen, a la derecha. Si ves tanto «Mac OS Plus» como «Encriptado» en tu volumen, ese volumen no será compatible con macOS 28 y versiones posteriores. Ejemplo: CoreStorage Logical Volume • Mac OS Extended (Case-sensitive, Journaled, Encrypted)

macOS 28 y las versiones posteriores seguirán siendo compatibles con volúmenes sin cifrar que usen el formato Mac OS Plus. Mac OS Plus también se conoce como HFS Plus (o HFS+).