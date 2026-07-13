El scroll infinito de Facebook e Instagram puede infringir la ley europea

El festival regulatorio en Europa parece no tener fin, y cada día sacan nuevos espectáculos de la chistera, tirando de una regulación o de otra, el caso es que los protagonistas son siempre los mismos. Uno podría pensar que alguna vez el objetivo podría ser una empresa europea. Ah, espera, que no hay ninguna que tenga el alcance o la capacidad de innovación de la americanas.

La Comisión Europea ha advertido a Meta que sus feeds de Facebook e Instagram de desplazamiento interminable pueden violar las nuevas reglas de la Ley de Servicios Digitales de la UE.

En los hallazgos preliminares publicados el viernes, la Comisión dice que su investigación sobre características como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones automáticas y los sistemas de recomendación altamente personalizados, encontró que Meta «no evaluó adecuadamente los riesgos de su diseño adictivo en el bienestar físico y mental de los usuarios, incluidos los menores y los adultos vulnerables».

Del comunicado de prensa:

Estas características alimentan el impulso del usuario de seguir desplazándose y cambiar el cerebro al «modo piloto automático», lo que contribuye a hábitos poco saludables y al uso compulsivo. Además, Meta ignoró la información disponible sobre el tiempo que los menores pasan en Instagram o Facebook por la noche y cómo la optimización de sus diferentes formatos, como carretes e historias, podría conducir a un uso excesivo o compulsivo de los servicios.

La Comisión critica además las medidas de mitigación de riesgos de Meta, diciendo que las herramientas de gestión del tiempo de las plataformas podrían descartarse fácilmente y no limitar significativamente el tiempo que los usuarios pasan en los servicios. También encuentra fallas en los controles parentales de Meta, que la Comisión dice que «solo son efectivos si los padres y tutores poseen la experiencia técnica adecuada, así como dedican esfuerzo y tiempo a entenderlos».

La Comisión dice que en esta etapa de su investigación, cree que Meta necesita hacer cambios de diseño tanto en Instagram como en Facebook. Estos podrían incluir la desactivación de funciones adictivas como la reproducción automática y el desplazamiento infinito por defecto, la introducción de pausas efectivas en el tiempo de pantalla y la modificación de su sistema de recomendación para que se centre menos en impulsar el compromiso.

Faq-Mac: por más que pensemos que Facebook e Instagram son realmente venenosos, no podemos sino escandalizarnos por el sesgo de la Unión Europea. Estamos deseando ver cómo la comisión le dice a las emisoras de televisión que no han tenido en cuenta que los niños pueden quedarse viendo la tele hasta tarde, y seguro que hay más niños con tele en casa que con móvil.

Por supuesto, nada de esto es culpa de padres o tutores, no vayamos a culpabilizar a los progenitores. Ni mucho menos les vamos a pedir que aprendan a usar las máquinas que les compran a sus hijos, o que se responsabilicen del uso que permiten que hagan los menores. No, claro, tiene que venir el supraestado a regular, para que ya no sea culpa nuestra sino de una multinacional americana (el diablo en persona).

Sería buena idea que, junto con las multas económicas (que ayudan a enjugar la sufrida economía europea) incluyeran la obligatoriedad de que estas empresas creen, patrocinen y/o mantengan parques y jardines, para compensar el mal que hacen e intentar devolver a la infancia los ratos de juegos perdidos por culpa de sus malvados programadores.

También podrían obligar a poner en las cajas de los móviles mensajes como en el tabaco, del tipo «usar el móvil demasiado tiempo es malo para la salud», «para la vista», «para el cerebro» etc. y fotos ilustrativas.

No se, ya puestos…