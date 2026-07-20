Qué viene en Apple TV: La dinastía UConn Huskies

Apple TV ha dado a conocer el tráiler de «La dinastía Dynasty: UConn Huskies», que narra los 40 años del renombrado programa de baloncesto femenino de la Universidad de Connecticut (UConn) bajo el entrenador en jefe del Salón de la Fama, Geno Auriemma. Dirigida y producida ejecutivamente por el ganador del premio Emmy Matthew Hamachek y la nominada al premio Emmy Erica Sashin, la muy esperada serie documental de tres partes de Skydance Sports se estrena a nivel mundial en Apple TV el viernes 21 de agosto de 2026.

«The Dynasty: UConn Huskies» es un amplio evento documental de tres partes que narra el auge del programa más dominante en la historia del baloncesto universitario. Con entrevistas exclusivas con el equipo del Campeonato Nacional 2025 y voces legendarias que abarcan generaciones de baloncesto de UConn, la serie explora la búsqueda de la excelencia, las expectativas que acompañan al éxito sostenido y las personas que mantuvieron ese estándar a través de las generaciones. A través de imágenes de archivo nunca antes vistas y acceso íntimo, la serie profundiza en la obsesión, la presión, los sacrificios y la cultura despiadada que transformó un programa de baloncesto en un fenómeno inigualable.