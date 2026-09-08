Qué viene en Apple TV: Siendo Heumann

Apple Original Films ha desvelado el avance y el póster de «Siendo Heumann», un nuevo y poderoso largometraje que narra a la «madre del movimiento por los derechos de las personas con discapacidad», Judy Heumann, mientras lidera a un grupo de jóvenes adultos que se unen para encontrar su voz colectiva en una lucha contra la discriminación.

La película marca la segunda colaboración para Apple Original Films y el escritor/director Siân Heder, quien dirigió la película ganadora del premio multiacademia «CODA», que hizo historia como la primera película con un elenco predominantemente sordo en recibir el honor a la Mejor Película.

«Siendo Heumann» se estrenará en cines seleccionados el 6 de noviembre de 2026 y se estrenará en todo el mundo en Apple TV el viernes 13 de noviembre de 2026.

El avance ha sido presentado justo antes del estreno de «Siendo Heumann» como película de apertura del Festival Internacional de Cine de Toronto, que tendrá lugar el 10 de septiembre.

No aceptaron las llamadas telefónicas de Judy Heumann, así que ella tomó su edificio. En 1977, una joven discapacitada (Ruth Madeley) y una coalición de forasteros deciden que ya han tenido suficiente. Lo que comienza como un acto impulsivo se convierte en la ocupación más larga de un edificio federal en la historia de Estados Unidos, ya que cientos toman espontáneamente cargos gubernamentales y se niegan a irse hasta que el burócrata en su camino (Mark Ruffalo) tome medidas.

Trayendo la rebelión en todas sus formas a los pasillos sagrados, los líderes accidentales de un movimiento luchan por encontrar su camino hacia adelante donde ninguno ha sido pavimentado para ellos. Dirigida por el ganador del Premio de la Academia Heder y basada en hechos reales, «Siendo Heumann» es la historia revolucionaria, irreverente y profundamente humana de las personas menos probables que intentan lograr lo imposible y cambiar la vida de millones.