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Actualización de XProtect para macOS

20 julio, 20261 Minutos de lectura

Apple ha lanzado una nueva actualización de XProtect, su herramienta de protección contra malware incorporada, para todas las versiones de macOS.

Esta actualización amplía XProtect a la versión 5351 (de 5347), la primera versión amplia desde principios de junio, y añade nuevas reglas de detección para varias amenazas, incluida la familia de ladrones Boatload y el nuevo malware basado en osascript.

Como de costumbre, Apple no proporciona detalles públicos sobre las amenazas específicas abordadas. Todos los usuarios deben comprobar que la actualización se ha instalado.

Según dice el magnífico blog Eclecticlight:

Las reglas de Osascript en XPScripts.yr obtienen no menos de 14 nuevas reglas, y las modifican para MACOS.OSASCRIPT.TIPA, MACOS.OSASCRIPT.SYPR, MACOS.OSASCRIPT.TADE y MACOS.OSASCRIPT.REOB.

Esta versión agrega seis nuevas reglas de Yara para MACOS.ANGRYORB.OX, MACOS.BOATLOAD.STCRST, MACOS.BOATLOAD.PRIN, MACOS.BOATLOAD.PEME, MACOS.VSHELL.DITA y MACOS.VSHELL.DR, modifica las reglas para MACOS.MISOMAGIC.PA y arregla el espaciado para las de MACOS.S.SOMA.STTX. De las reglas para Boatload, que podría ser un ladrón.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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