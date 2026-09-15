tvOS 27 con soporte para podcasts de vídeo

tvOS 27 tiene algunas adiciones que vale la pena, particularmente para los usuarios de Apple Music y Podcasts. Esto es lo que Apple ha implementado en el Apple TV.

Los podcasts reciben una revisión importante

La aplicación Apple Podcasts tiene uno de los mayores cambios en tvOS 27.

Apple ha rediseñado completamente Podcasts para el Apple TV, añadiendo una nueva barra lateral que facilita la navegación por la aplicación y la navegación por programas.

El mayor cambio es el soporte para los podcasts de vídeo. Los podcasts de vídeo ya son compatibles con otras plataformas, pero tvOS 27 aporta esa experiencia al Apple TV.

Apple Music añade nuevas funciones de audio

Apple Music mejora en tvOS 27, con el soporte para audio de alta resolución sin pérdida.

Apple también está llevando AutoMix a Apple Music tanto en Apple TV como en HomePod a través de tvOS 27. AutoMix utiliza transiciones entre canciones para hacer que las listas de reproducción fluyan continuamente, en lugar de simplemente detener una pista antes de comenzar la siguiente.

Mejoras de accesibilidad

tvOS 27 añade una función de accesibilidad solicitada desde hace mucho tiempo con soporte para texto más grande.

Los usuarios pueden aumentar el tamaño del texto en pantalla a través de la configuración de accesibilidad, lo que facilita la lectura de los menús y otra información desde el otro lado de la sala.