La Comisión Europea crea excepciones a la norma sobre las baterías portátiles reemplazables

Parece que tampoco es tan difícil realizar excepciones. Quién hubiera dicho que solo hace falta intención y voluntad. Claro que en la Unión Europea las cosas son como ella dice, cuando ella dice… mientras piensen así. Si luego cambian de opinión, se cambia la ley y no ha pasado nada. ¿Fácil, verdad?

La Comisión Europea ha adoptado el 14 de julio una ley delegada que introduce nuevas normas que eximen a los productos adicionales de los requisitos de la UE sobre la removibilidad y sustituibilidad de las baterías portátiles.

Según el Reglamento de Baterías de la UE, las baterías portátiles en los productos vendidos en la UE generalmente deben ser extraíbles y reemplazables por los consumidores. Esto ayuda a prolongar la vida útil de los productos al permitir el reemplazo de baterías y apoya el reciclaje al facilitar la recolección de baterías usadas.

Sin embargo, algunos productos, como los dispositivos médicos y los llamados «aparatos húmedos» (por ejemplo, cepillos de dientes eléctricos o hilo dental de agua), ya están exentos de este requisito, principalmente por razones de seguridad. En estos casos, las baterías solo necesitan ser extraíbles y reemplazables por profesionales independientes.

La Comisión está añadiendo ahora seis nuevas categorías de productos a la lista existente de exenciones. Esto incluye dispositivos portátiles como relojes inteligentes y rastreadores de actividad física, juguetes eléctricos y productos dentro del alcance de la Directiva ATEX (equipos utilizados en atmósferas explosivas como motores a prueba de explosiones, sensores, bombas o carretillas elevadoras).