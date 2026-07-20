Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
La Red

La Comisión Europea crea excepciones a la norma sobre las baterías portátiles reemplazables

20 julio, 20261 Minutos de lectura

Parece que tampoco es tan difícil realizar excepciones. Quién hubiera dicho que solo hace falta intención y voluntad. Claro que en la Unión Europea las cosas son como ella dice, cuando ella dice… mientras piensen así. Si luego cambian de opinión, se cambia la ley y no ha pasado nada. ¿Fácil, verdad?

La Comisión Europea ha adoptado el 14 de julio una ley delegada que introduce nuevas normas que eximen a los productos adicionales de los requisitos de la UE sobre la removibilidad y sustituibilidad de las baterías portátiles.

Según el Reglamento de Baterías de la UE, las baterías portátiles en los productos vendidos en la UE generalmente deben ser extraíbles y reemplazables por los consumidores. Esto ayuda a prolongar la vida útil de los productos al permitir el reemplazo de baterías y apoya el reciclaje al facilitar la recolección de baterías usadas.

Sin embargo, algunos productos, como los dispositivos médicos y los llamados «aparatos húmedos» (por ejemplo, cepillos de dientes eléctricos o hilo dental de agua), ya están exentos de este requisito, principalmente por razones de seguridad. En estos casos, las baterías solo necesitan ser extraíbles y reemplazables por profesionales independientes.

La Comisión está añadiendo ahora seis nuevas categorías de productos a la lista existente de exenciones. Esto incluye dispositivos portátiles como relojes inteligentes y rastreadores de actividad física, juguetes eléctricos y productos dentro del alcance de la Directiva ATEX (equipos utilizados en atmósferas explosivas como motores a prueba de explosiones, sensores, bombas o carretillas elevadoras).

Artículo anterior Qué viene en Apple TV: La dinastía UConn Huskies
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

La Red

Meta retira la función de imagen de IA de Instagram pocos días después de su lanzamiento

16 julio, 2026
GoogleLa Red

Se vienen tiendas externas de apps en Android

16 julio, 2026
La Red

La música grabada superará los 56 mil millones de dólares en 2030

16 julio, 2026
La Red

El scroll infinito de Facebook e Instagram puede infringir la ley europea

13 julio, 2026