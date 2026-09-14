Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple TV

Qué viene en Apple TV: El último primero: WinterK2

14 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Apple Original Films ha publicado el tráiler de la próxima película documental «El último primero: Winter K2».

En «El último primero: Winter K2», Amir Bar-Lev cuenta una historia compleja, desgarradora y conmovedora que echa un vistazo inquebrantable a la industria del montañismo extremo y su cultura cambiante.

Centrado en una expedición de 2021, este documental sigue al islandés John Snorri Sigurjónsson y al equipo paquistaní padre-hijo de Ali y Sajid Sadpara, un grupo de montañeros que se diso asuso ser los primeros en llegar a la cumbre K2 en el invierno, cuando las condiciones de la montaña son las más crueles.

Los hombres pronto se encuentran compartiendo el ascenso traicionero con escaladores de influencers y sus equipos de filmación, clientes de expedición comercial y un equipo nepalí que ya no se contenta con ayudar a los occidentales a alcanzar la gloria del montañismo.

«El último primero: Winter K2» nos lleva a las alturas heladas y al clima impredecible de K2 y revela una historia sorprendente y en capas, una historia de estrategia y determinación, clase y casta, dinero y poder, todo en circunstancias de vida y muerte

Artículo anterior John Ternus habla sobre el iPhone Duo
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple TV

‘Widow’s Bay’ lleva a Apple TV a récord de 29 victorias en los Emmy

16 septiembre, 2026
Apple TV

tvOS 27 con soporte para podcasts de vídeo

15 septiembre, 2026
Apple TVAppleTV+

Qué viene en Apple TV: Siendo Heumann

8 septiembre, 2026
Apple TVAppleTV+

Apple consigue 20 premios en los Emmy 2026

8 septiembre, 2026