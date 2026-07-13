macOS 27 Golden Gate es el último en ser compatible con las aplicaciones de Intel a través de Rosetta 2

Como sale regularmente en canal de Telegram de Faq-mac e incluso nosotros nos confundimos, he pensando que era buena idea dejarlo aquí para que quede como referencia fácil de encontrar.

macOS 27 Golden Gate es la versión final de macOS que contará con soporte completo de Rosetta 2, lo que significa que la capa de traducción que mantiene las aplicaciones creadas para procesadores Intel ejecutándose en los Macs con silicio de Apple desaparecerá por completo con el lanzamiento principal de macOS del próximo año (macOS 28).

Golden Gate es la primera versión de macOS que solo es compatible con los Mac con chip de Apple y marca el final del camino para el hardware basado en Intel, pero las implicaciones también llegan a los propietarios de silicio de Apple.

Rosetta 2 es un traductor binario dinámico que Apple introdujo junto con el chip M1 a finales de 2020. Actualmente permite que las aplicaciones compiladas por Intel sigan ejecutándose en el silicio de Apple sin modificaciones.

La mayoría de las aplicaciones ampliamente utilizadas se han actualizado con soporte nativo de los chip de la serie M de Apple en los seis años desde que se anunció la transición. Sin embargo, desarrolladores y organizaciones que aún dependan del software solo para Intel tendrán que encontrar reemplazos o impulsar las compilaciones actualizadas antes de que se envíe macOS 28, o simplemente permanecer en macOS 27, sin actualizar.

Golden Gate también desinstala automáticamente Rosetta 2 si lo tenías instalado en macOS 26 Tahoe, por lo que aquellos que necesiten seguir usándolo tendrán que volver a descargarlo.