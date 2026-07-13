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Apple elimina el Walkie-Talkie del Apple Watch en watchOS 27

13 julio, 20261 Minutos de lectura

No estamos seguros de que alguien lo vaya a echar de menos, ya que nos parecía una app confusa e irregular (buena idea, pero con una implementación dudosa) pero mejor dejar constancia aquí de que Apple ha considerado que no merece la pena seguir manteniéndola.

Walkie-Talkie se lanzó con watchOS 5 en 2018 y permitió a los usuarios de Apple Watch enviarse mensajes de voz «push-to-talk» entre ellos a través de Wi-Fi o celular utilizando la infraestructura de FaceTime. A diferencia de los walkie-talkies tradicionales, funcionaba a cualquier distancia, lo que lo convertía en una forma novedosa de comunicarse sin necesidad de un iPhone. Sin embargo, a pesar de lo prometedor de la función en el lanzamiento, Apple le prestó muy poca atención en los años siguientes, sin actualizaciones significativas en ocho lanzamientos principales de watchOS.

Poco después de su debut, Apple se vio obligada a desactivar temporalmente Walkie-Talkie tras el descubrimiento de una vulnerabilidad de seguridad que podría permitir a un usuario escuchar a través del micrófono de otra persona sin su conocimiento. Apple resolvió el problema con una actualización de watchOS 5.3, pero el episodio hizo poco para generar un entusiasmo duradero por la función.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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