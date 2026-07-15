Cómo pasar todos tus datos de un iPhone antiguo a uno nuevo sin perder nada

Estrenar un móvil nuevo siempre tiene algo especial. Abrir la caja, retirar el plástico protector y encenderlo por primera vez es uno de esos pequeños momentos que se disfrutan. El problema llega cuando toca pasar todos los datos de tu iPhone antiguo y no sabes por dónde empezar. Aplicaciones, fotos, contactos, ajustes o archivos importantes: nadie quiere perder nada durante el cambio. La buena noticia es que Apple ha hecho este proceso mucho más sencillo en los últimos años. Hoy existen varias formas de transferir todos tus datos de un iPhone antiguo a uno nuevo de manera rápida y segura. A continuación, repasamos los métodos disponibles para que puedas elegir el que mejor se adapte a tu caso.

Método 1. Usar Inicio Rápido para pasar los datos a tu iPhone nuevo

Si tu iPhone antiguo funciona con iOS 11 o una versión posterior, no hace falta complicarse. La forma más cómoda de pasar todos tus datos al nuevo móvil es usar Inicio Rápido, la herramienta de Apple para este tipo de cambios. Basta con encender el iPhone nuevo y colocarlo junto al anterior. Antes de continuar, comprueba que los dos están conectados a la misma red Wi-Fi y tienen el Bluetooth activado. Cuando aparezca el mensaje de configuración, pulsa «Continuar» en el dispositivo antiguo y sigue las instrucciones. Después, configura Face ID o Touch ID, elige la opción para transferir los datos directamente desde el otro iPhone y deja ambos conectados a la corriente hasta que termine la migración de datos.

Método 2. Restaurar los datos desde iCloud

Si prefieres, también puedes pasar tus datos al iPhone nuevo mediante una copia de seguridad de iCloud, tengas o no el dispositivo anterior contigo. Lo más recomendable es crear una última copia justo antes de restaurar el móvil, ya que así te aseguras de que se guarden los datos más recientes. Para hacerlo, abre la app Ajustes en el iPhone antiguo, escribe «Copia de seguridad de iCloud» en el buscador situado en la parte superior de la pantalla y entra en la opción correspondiente. Después, solo tienes que pulsar «Realizar copia de seguridad ahora» para actualizar la copia almacenada en la nube.

Una vez que hayas realizado una copia de seguridad de tu iPhone antiguo en iCloud, el siguiente paso es encender el nuevo dispositivo. Completa la configuración inicial y conéctalo a una red WiFi. Cuando aparezca la pantalla «Aplicaciones y datos», pulsa «Restaurar desde copia de seguridad de iCloud» e inicia sesión con tu cuenta. A continuación, selecciona la copia de seguridad más reciente. Para asegurarte de que eliges la correcta, comprueba la fecha y el tamaño del archivo. Después, solo tendrás que esperar a que termine la restauración. El tiempo puede variar en función del tamaño de la copia y de la velocidad de la conexión a internet.

Método 3. Pasar los datos a tu iPhone nuevo desde un Mac

Por último, también tienes la opción de pasar los datos de un iPhone antiguo a uno nuevo desde un Mac con iTunes. Eso sí, antes tendrás que crear una copia de seguridad del dispositivo que vas a dejar de usar. Para hacerlo, abre Finder, sigue los pasos habituales y asegúrate de marcar la opción «Cifrar copia de seguridad». Cuando te lo pida, introduce una contraseña que no vayas a olvidar. Después, solo queda esperar a que el Mac termine de generar la copia de seguridad. Ese archivo será el que utilizarás para restaurar toda la información en tu iPhone nuevo.

Cuando la copia de seguridad esté lista, enciende el nuevo dispositivo. Tras la pantalla de bienvenida, sigue los pasos de configuración hasta llegar al apartado Apps y datos. Allí, selecciona la opción “Restaurar desde Mac o PC”. Después, conecta el teléfono al Mac, abre Finder y elige el dispositivo. Si aparece el aviso, pulsa “Confiar” y continúa con las indicaciones. Cuando se te pida, selecciona la copia de seguridad que acabas de crear para restaurar el contenido del teléfono. Antes de que empiece el proceso, tendrás que introducir la contraseña de esa copia, así que conviene tenerla a mano para evitar interrupciones.