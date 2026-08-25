Apple eliminará hdiutil de las herramientas de Terminal

Desde los primeros días de Mac OS X, el Terminal ha incluido el comando llamado hdiutil. Es una herramienta para manejar imágenes de disco, y se recomienda con frecuencia para resolver problemas como que el Mac se niegue a expulsar imágenes de disco porque supuestamente están en uso.

Como cuenta el desarrollador Jeff Johnson, Apple está oficialmente eliminando hdultil en macOS Golden Gate. Esto significa que tanto los usuarios como las aplicaciones pueden continuar usándolo por ahora, pero deben cambiar al comando de imagen diskutil similar, ya que finalmente se eliminará hdiutil.

Teclear man hdiutil en la aplicación Terminal te da un manual completo sobre cómo usar la función, pero a partir de las versiones beta de macOS Golden Gate, las instrucciones se presentan con avisos.

En macOS 27.0, hdiutil está obsoleto. Utilice diskutil image en su lugar para todas las operaciones de imagen de disco. diskutil image proporciona subcomandos para adjuntar, crear, redimensionar, info y chpass. Las imágenes ASIF (Apple Sparse Image Format) solo son compatibles con diskutil image y no son compatibles con hditil.

La herramienta de imagen diskutil de Apple actualmente duplica la mayoría, pero no todas, las funciones en hdiutil . La herramienta ahora preferida también funciona de manera diferente, y esto puede ser significativo.

Según Johnson, el uso de hdiutil como parte de un proceso de copia de seguridad activa un aviso de autenticación si un archivo es propiedad del usuario raíz en lugar del que está conectado actualmente. En comparación, la imagen diskutil no solicita autenticación, simplemente falla con un mensaje de error genérico.

Via Apple Insider