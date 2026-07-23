La Comunidad Europea se ratifica: no quieren IAs avanzadas en los móviles

La Comunidad Europea la semana pasada ha consumado su locura, publicando una serie de «orientaciones» para que Android se adapte a la normativa comunitaria, que -presuntamente- pretende fomentar la competencia.

Vaya por delante que Android (Google, es decir, Alphabet -que son muchos nombres y apellidos) cometió el error de lanzar Gemini con todas sus funciones avanzadas sin preguntar primero. Tal vez fue por adelantar a Apple, y tener una ventaja competitiva, tal vez fue por si acaso «colaba» -una vez lanzado no nos van a hacer retirarlo. O tal vez por las dos, el caso es que lanzó su sistema con Gemini integrado en el sistema para que pudiera ejecutar acciones profundas sin necesidad de interacción del usuario -más allá de la orden.

Craso error -como podría haberle dicho Apple- y esta semana la Comisión Europea le ha dicho a Google que las demás IAs, y todas las que vengan, tienen que poder hacer lo mismo que Gemini, pero la fantasiosa UE no entra en la normativa que esas otras IAs tendrían que cumplir, ni en privacidad, ni en datos, ni en nada.

Solo dice lo que tiene que hacer Google, que es darles acceso ilimitado al micrófono, a la cámara, a los datos, a las apps, sin que tengan que notificar al usuario que lo van a hacer.

En este escenario a Alphabet le quedan dos opciones: o se pone a trabajar para crear las APIs que harán que cualquier IA sea parte del sistema (nivel Root) o retira los privilegios de Gemini para no tener que extenderlos a todos.

Es decir, la CE está exigiendo que Google cree APIs que permitan a los asistentes de IA de terceros hacer todo lo que Google Gemini hace ahora, incluyendo:

Botones de hardware de control (para invocar al asistente).

Captura cualquier cosa en pantalla, desde cualquier aplicación.

Acceso aparentemente sin restricciones a micrófonos, cámaras y otros sensores del dispositivo.

Operación de fondo sin restricciones. Se debe permitir que los asistentes de IA de terceros ejecuten en segundo plano cuando quieran, durante el tiempo que quieran.

Ejecutar sus propios modelos de audio en el procesador de señal digital, para que puedan escuchar en todo momento sus propias frases de activación/palabras calientes personalizadas «Hey Dingus».

Google debe permitir el acceso simultáneo a la detección de palabras calientes siempre activa. Por lo tanto, si tiene instalado Claude y ChatGPT y Grok y Meta AI, todos ellos, además de Gemini, deben tener la detección de audio siempre activa simultáneamente. A Google se le permite hacer algunas búsquedas aquí, pero esto parece una locura.

Los modelos de terceros tienen acceso a los modelos locales en el dispositivo de Google.

No se si tu, querido lector, eres consciente de la monstruosidad que eso supone, especialmente con la proliferación de modelos chinos, y de participación incierta como para instalarlos alegremente en los teléfonos móviles. Pero te aseguro que es un nivel astronómico de peligro.

Y -ni que decir tiene- da la razón a Apple en no lanzar Siri en Europa. Básicamente, la UE exige que los asistentes de IA de terceros puedan convertirse en parte del software del sistema, no solo de las aplicaciones. Estoy seguro de que algunas personas piensan que esta es una gran idea. Es el dispositivo del usuario, se les debería permitir hacer que ChatGPT o Claude o Meta AI formen parte de su sistema operativo si lo desean. Depende de ellos. Poner a los usuarios en control.

Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp) se frota las manos. Amazon se frota las manos. Imagínate lo que podrían hacer para sugerirte anuncios y productos si tuvieran una ventana panorámica y constante a lo que haces, escribes, miras, escuchas… en tu teléfono. Y luego venderlo a terceros.

Que probablemente pocas IAs tendrán los recursos, el tiempo y la necesidad de ponerse a desarrollar esa compatibilidad profunda, con lo que todo el trabajo que hiciera Google sería básicamente para nada.

Ahora imagínate los problemas que podría causar una integración chapucera, o inestable, en los dispositivos -especialmente en Android, con una proliferación tan absurda de modelos y una fragmentación tan alta.

Es como si la Unión Europea solo estuviera mirando al horizonte, como meta, sin darse cuenta de que delante solo hay precipicio.

Pero oye, ¡ya tenemos regulación!

Ahora Alphabet solo tiene que cumplir… o retirar el producto.

¿Tú qué crees que va a hacer?