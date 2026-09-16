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La Red

JustWatch lanzará su primer servicio de streaming

16 septiembre, 20261 Minutos de lectura

JustWatch TV estará disponible a partir de octubre, con Paramount, New Regency y Avalon entre los socios del lanzamiento, a los que se sumarán posteriormente otros prestigiosos socios de contenidos.

JustWatch TV está perfectamente integrado en la Guía de streaming, tanto en la web como en las aplicaciones para dispositivos móviles y televisores de JustWatch, lo que permite a los usuarios ver contenidos sin tener que crear una nueva cuenta ni cambiar a otra aplicación.

JustWatch TV ofrecerá visionado gratuito con publicidad, opciones de alquiler por transacción y una opción de suscripción sin publicidad. La noticia se dio a conocer en el nuevo mercado de contenidos del Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF: The Market.

El catálogo se ha desarrollado a partir de diez años de datos sobre las búsquedas realizadas por 50 millones de usuarios mensuales, incluidos aquellos títulos que los usuarios no consiguen encontrar en ningún otro servicio. Además, los usuarios podrán solicitar directamente los títulos que les gustaría ver, contribuyendo así a determinar qué contenidos estarán disponibles en el servicio.

Mercados de lanzamiento en octubre: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Italia, España, Australia y Nueva Zelanda.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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