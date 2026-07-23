Android 17 tiene herramienta nativa para migrar desde iPhone

Android 17 incluye una experiencia de migración nativa inalámbrica para transferir más tipos de datos desde un iPhone, lo que facilita el proceso de cambio a un dispositivo Android.

Google dice que el método actualizado permite transferir cuentas de Google, contraseñas, credenciales Wi-Fi y eSIM. También admite fotos, vídeos, contactos, mensajes y calendarios, como la versión anterior de la herramienta de conmutación. Las transferencias de datos requieren un iPhone con iOS 26.3 o posterior.



