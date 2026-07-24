Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple WatchiPhone 14iPhone 15iPhone 16iPhone 17

Emergencia SOS vía satélite se expande a dos países más

24 julio, 20261 Minutos de lectura

El SOS de emergencia vía satélite ya está disponible en Andorra e Islandia, según un documento de soporte de Apple actualizado.

Disponible en el iPhone 14 y más reciente y en el Apple Watch Ultra 3, Emergencia SOS vía satélite te permite enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia cuando estás en un área compatible sin conexión Wi-Fi o móvil. La función requiere iOS 26.4 y watchOS 26.4 o posterior en Andorra e Islandia.

Artículo anterior La Comunidad Europea se ratifica: no quieren IAs avanzadas en los móviles
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Registra tus Entrenamientos con GPS con ActivityTracker
App StoreApple WatchNota de prensa

ActivityTracker 4.2: nuevos gráficos de frecuencia cardíaca, temporizador y muchas mejoras para iPhone y Apple Watch

16 julio, 2026
Apple Watch

Apple elimina el Walkie-Talkie del Apple Watch en watchOS 27

13 julio, 2026
AppleApple TVApple WatchiOSiPadmacOS

Definitivamente Apple es «guardián» del ecosistema en la Unión Europea

9 julio, 2026
AirPodsApple WatchiPhonereviews

Revisión del Belkin UltraCharge 3-in-1 Wireless Charging

6 julio, 2026