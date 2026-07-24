Emergencia SOS vía satélite se expande a dos países más

El SOS de emergencia vía satélite ya está disponible en Andorra e Islandia, según un documento de soporte de Apple actualizado.

Disponible en el iPhone 14 y más reciente y en el Apple Watch Ultra 3, Emergencia SOS vía satélite te permite enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia cuando estás en un área compatible sin conexión Wi-Fi o móvil. La función requiere iOS 26.4 y watchOS 26.4 o posterior en Andorra e Islandia.