Adobe lanza la aplicación MCP Adobe para Slack

Adobe ha lanzado Adobe para Slack, que lleva más de 70 herramientas de nivel profesional de las suites de creatividad y productividad de Adobe, incluidas Firefly, Adobe Express, Photoshop, Premiere, Acrobat, InDesign, Illustrator, Stock, Lightroom y muchas más, directamente a Slack.

Con la nueva aplicación MCP de Adobe, los usuarios pueden pedir a Slackbot, el agente personal de IA de Slack, que utilice ese contexto y recurra a las herramientas de Adobe para crear, editar y transformar contenido de alta calidad, incluidas imágenes, vídeos, diseños y PDF.

Los usuarios también pueden subir contenido a Slack para perfeccionarlo con la aplicación de Adobe o pedir a Slackbot que recupere archivos de su cuenta de Creative Cloud.

Algunos ejemplos de lo que se puede hacer con la aplicación de Adobe:

Convertir planes de proyecto y conversaciones de Slack en contenido : Pide a Slackbot que extraiga información de conversaciones y canvas y utilice Adobe para crear PDF, imágenes y vídeos.

: Pide a Slackbot que extraiga información de conversaciones y canvas y utilice Adobe para crear PDF, imágenes y vídeos. Encontrar y utilizar activos de Creative Cloud : Busca tus activos de Creative Cloud por tema, estilo o atmósfera, después, incorpora el contenido adecuado a tu flujo de trabajo para seguir perfeccionándolo o compartirlo con tus compañeros.

: Busca tus activos de Creative Cloud por tema, estilo o atmósfera, después, incorpora el contenido adecuado a tu flujo de trabajo para seguir perfeccionándolo o compartirlo con tus compañeros. Adaptar las creatividades de una campaña a cada canal: Utiliza imágenes y vídeos aprobados y crea rápidamente variaciones adaptadas a los tamaños de las distintas plataformas sociales.

Utiliza imágenes y vídeos aprobados y crea rápidamente variaciones adaptadas a los tamaños de las distintas plataformas sociales. Convertir datos en contenido que se pueda compartir: Incorpora una hoja de cálculo y utiliza la aplicación de Adobe para transformar la información en un PDF o recurso visual que puedas compartir con tu equipo o cliente.

Incorpora una hoja de cálculo y utiliza la aplicación de Adobe para transformar la información en un PDF o recurso visual que puedas compartir con tu equipo o cliente. Editar y perfeccionar imágenes en bloque: Perfecciona rápidamente conjuntos de imágenes, como fotos de perfil del equipo, fotografías de eventos o imágenes de producto. Elimina fondos y elementos no deseados, ajusta la iluminación y el tono, recorta y cambia el tamaño de las imágenes, y mucho más, todo ello desde Slack.

El lanzamiento de hoy forma parte del esfuerzo más amplio de Adobe por hacer que sus herramientas estén disponibles en las plataformas de IA que las personas utilizan cada día para investigar, resolver problemas y trabajar. El mes pasado, Adobe lanzó Adobe para ChatGPT y está trabajando para llevar próximamente sus herramientas a Google Gemini.