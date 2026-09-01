Qué significan de verdad los 2nm del Apple M6, por Toni Ferrá

El 25 de agosto Apple presentó el M6, su primer chip fabricado en 2 nanómetros, y lo estrenó en un Mac mini de 899 dólares. La cifra se ha repetido en todos los titulares de la semana como si fuera un salto mágico. No lo es. Y entender por qué te ahorra una compra equivocada.

Un “nanómetro” que ya no mide nada

Hubo un tiempo en que el número del nodo describía algo físico: la longitud de la puerta del transistor. Eso se acabó hace más de una década. Hoy “2 nanómetros” es un nombre comercial. En el chip del Mac mini no hay ninguna pieza que mida dos nanómetros.

Lo que sí ha cambiado de verdad tiene otro nombre: nanosheet, o GAA (gate-all-around). Durante quince años los transistores han sido FinFET, con la puerta rodeando el canal por tres caras. En el nodo N2 de TSMC, el que fabrica el M6, la puerta envuelve el canal por las cuatro. Controla mejor la corriente y pierde menos energía cuando el transistor está apagado.

Traducido a cifras oficiales de TSMC, N2 frente al nodo anterior da entre un 10 y un 15% más de velocidad con el mismo consumo, o entre un 25 y un 30% menos consumo a la misma velocidad. Y en torno a un 15% más de densidad de transistores. Son mejoras reales y son buenas. No son una revolución.

Es como cambiar el motor de un coche por otro que gasta un 25% menos. Notable. No te lleva al doble de velocidad.

Apple diseña el chip, TSMC consigue el nodo

A cada uno su méritos…

Apple diseña el M6 entero: la arquitectura de los núcleos, la GPU, el Neural Engine, cómo se reparte la memoria unificada. Ese trabajo es suyo y es la parte difícil. Lo que Apple no hace es fabricar. Las obleas salen de TSMC, en Taiwán, y Apple compra capacidad como cliente. Un cliente enorme y preferente, que suele quedarse con buena parte de la producción inicial de cada nodo nuevo, pero cliente.

Por eso la frase “Apple ha conseguido los 2 nanómetros” está mal construida. El hito de fabricación es de TSMC. Y tampoco es exclusivo: Samsung presentó el Exynos 2600 en su nodo SF2 en diciembre, e Intel vende portátiles con Panther Lake en su nodo 18A desde enero.

Lo que Apple sí puede decir con todas las de la ley es que el M6 es su primer chip de 2nm y que el Mac mini es el primer Mac que lo lleva. Realmente impresionante.

Qué gana el Apple M6 por los 2nm y qué gana por diseño

Este es el ejercicio interesante: separar cuánto viene del nodo y cuánto del trabajo de los ingenieros de Apple.

El M5 tenía diez núcleos de CPU, cuatro de rendimiento y seis de eficiencia. El M6 tiene doce, y la novedad son dos super cores dedicados a tareas de un solo hilo. La GPU pasa de diez a doce núcleos, cada uno con su acelerador neuronal. El Neural Engine se duplica: ahora son dos bloques de dieciséis núcleos. El ancho de banda de memoria sube a 170 GB/s.

¿El resultado? Hasta 1,2 veces más rendimiento multihilo que el M5 y cerca de un 30% más de cálculo de GPU para IA. Frente al M1, 2,4 veces en CPU y más de ocho veces en GPU.

Ahora contrasta esas cifras con las del nodo. N2 aporta entre un 10 y un 15%. El resto —los dos núcleos extra, los aceleradores neuronales, el Neural Engine doble— es arquitectura. Apple no ha mejorado el M6 porque los transistores sean más pequeños. Ha mejorado el M6 porque cabían más transistores y ha sabido qué poner en ellos.

Los 2nm y la IA en local

Aquí es donde el salto sí se nota en el día a día, y donde conviene aterrizar expectativas.

Un Mac mini con M6, 32 GB de memoria unificada y 170 GB/s mueve con holgura modelos de lenguaje de tamaño medio cuantizados a 4 bits. Hablo de la franja que va de los 7.000 a los 30.000 millones de parámetros: Llama, Qwen, Mistral y compañía. Para resumir documentos, redactar, clasificar correo o hacer de motor de una automatización en local, sobra. Estamos hablando de Inferencia.

Pero el límite no lo pone el nodo. Lo ponen la memoria y el ancho de banda. Cuando el modelo no cabe en la memoria unificada, no hay 2 nanómetros que te salven. Y cuando cabe, la velocidad a la que escupe palabras depende sobre todo de esos 170 GB/s.

La comparación con el M5 Ultra del nuevo Mac Studio lo deja claro: hasta 512 GBde memoria y 1,2 TB/s de ancho de banda. Siete veces más caudal. Ese sí mueve modelos de cientos de miles de millones de parámetros. Juega en otra liga, y cuesta lo que cuesta.

Si tu plan es dejar de pagar suscripciones de IA y montártelo en la oficina o el estudio, mira primero los gigas y el ancho de banda. El nodo es lo de menos. Aunque importante por el consumo eléctrico, no es nada descartable.

Entonces, ¿toca cambiar de Mac?

Depende de dónde vengas, y la respuesta es más aburrida que los titulares.

Si tienes un M1 (yo tengo un M1 Pro) o un M2, el salto es real: entre 2, 4 y 3 veces en CPU, ocho veces en GPU, y un Neural Engine que no existía en aquella generación. Ahí compensa mucho.

Si tienes un M5, no tanto. Un 20% de multihilo no justifica cambiar de máquina, y el equipo que tienes seguirá siendo perfectamente válido tres o cuatro años más.

Hay un detalle que merece atención antes de decidir. El M6 ha debutado en un Mac mini de sobremesa, no en un portátil, y de momento no existen versiones Pro ni Max. Si tu trabajo pide un MacBook Pro potente, hoy no puedes comprarlo con M6. Y las previsiones apuntan a que la siguiente generación llegará en 2027, así que la espera puede ser larga. Incluso hay rumores de que no veremos M6 ni Pro, ni Max y menos Ultra. Se saltará a la siguiente numeración al M7. Es bastante normal, ya que dará tiempo a TSMC a mejorar su proceso en las obleas.

Los 2 nanómetros son un buen nodo. Dentro de dos años habrá otro que se llamará 1.5, y volveremos a leer los mismos titulares. Mientras tanto, la pregunta útil no es cuántos nanómetros tiene el chip, sino cuánta memoria tiene tu equipo y qué vas a hacer con ella.

¿Tú de qué Mac vienes? Cuéntamelo en los comentarios, que es donde mejor se ve si el salto compensa o no.

Sobre Toni Ferrá

Formador tecnológico desde el año 2000, especializado en informática, diseño, programación e inteligencia artificial.

Imparte cursos en Palma de Mallorca y escribe TecnoToni, una newsletter sobre tecnología para emprendedores y negocios sin perfil técnico, sin humo ni exageraciones.

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Publicado en faq-mac con autorización de Toni