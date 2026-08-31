Samsung y Apple están empatados en el mercado europeo de smartphones

A nivel mundial, las cifras más recientes muestran que Apple ha ganado el 49 % de todos los ingresos por teléfonos inteligentes en el segundo trimestre, a pesar de que el iPhone solo representa el 23 % de los envíos. Las nuevas cifras únicamente para la región europea muestran una disminución general, pero en ese mercado en contracción, Apple está aumentando su participación.

Según Counterpoint Research, el segundo trimestre de 2026 vio caer los envíos un 10% con respecto al año anterior. Con 35 millones de teléfonos inteligentes, este es el segundo trimestre más débil de Europa en tres años.

La mayoría de los proveedores también han visto una disminución en su cuota de mercado, a excepción de Apple. En el segundo trimestre de 2026 en comparación con la misma época en 2025: