Anuncios de Apple: Apple Watch salva vidas

Apple destaca la función SOS en el Apple Watch, publicando un breve vídeo con el testimonio de un hombre llamado Phil, que se accidento mientras hacía ciclismo de montaña.
Phil estaba montando en bicicleta con sus dos hijos pequeños cuando tuvo un accidente y quedó inconsciente. Su Apple Watch detectó la caída, llamando a los servicios de emergencia y alertando a su esposa.
Terminó rompiéndose la clavícula y siete costillas, pero pudo recibir ayuda rápidamente porque su reloj le dio a los servicios de emergencia su ubicación. Phil estuvo en el hospital durante una semana, y al final del vídeo, dijo: «Me alegro mucho de tener mi Apple Watch encendido».
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.