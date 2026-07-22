Qué viene en Apple TV: Las Azules (T2)

Apple TV ha publicado el tráiler de la segunda temporada del drama criminal en español «Las Azules».

Creada por el showrunner y director ganador del premio Emmy Internacional Fernando Rovzar («Monarch») y Pablo Aramendi («Tijuana»), la segunda temporada de Las Azules hará su debut mundial el miércoles 12 de agosto de 2026 en Apple TV, seguido de un episodio semanal hasta el 30 de septiembre.

La segunda temporada seguirá a María (Bárbara Mori), ahora ascendida a teniente, mientras se encuentra dividida entre las reglas que ha jurado defender y una implacable atracción hacia la verdad cuando se descubre el cuerpo de un estudiante activista, y las Azules son arrastrados a una investigación que se remonta a la masacre estudiantil de 1968.

Antes de que puedan dar sentido a lo que han encontrado, el cuerpo de una persona conectada a ese capítulo brutal de la historia se desentierra, enviando ondas de choque a través del departamento. Alguien está haciendo justicia directamente delante de la policía, y las Azules son la última esperanza del departamento de detener al asesino.

as azulesMientras María, Valentina (Natalia Téllez), Gabina (Amorita Rasgado) y Ángeles (Ximena Sariñana) luchan batallas tanto dentro como fuera del recinto, las verdades enterradas salen a la superficie y se ven obligadas a enfrentarse a una pregunta incómoda: en un sistema plagado de corrupción, ¿cuál es el costo de luchar por sus ideales?