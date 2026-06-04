Anuncios de Apple: Mantén los rastreadores lejos

El último anuncio de privacidad de Apple está lleno de espías con uso de cromo que desaparecen tan pronto como la persona abre Safari. Es otro anuncio más que no rehuye llamar al capitalismo de vigilancia.

La campaña «Privacidad, eso es iPhone» lleva en marcha años. En 2024, Apple compartió un anuncio con algunas inquietantes aves mecánicas con cámaras que te perseguirían.

El último anuncio mantiene el eslogan, con un texto que dice «Privacidad en el iPhone: Safari ayuda a bloquear los rastreadores de datos». En él, Apple ha adoptado un enfoque cómico al mostrar los rastreadores en línea como caracteres literales que usan cromo que te siguen intrusivamente mientras navegas en línea.