Anuncios de Apple: Apple Watch «no estaría hablando contigo»

Apple ha compartido un breve vídeo en el que aparece Amanda, una usuaria de Apple Watch, que dice que su Apple Watch le salvó la vida.

En 2024, Amanda comenzó a recibir alertas sobre una frecuencia cardíaca anormal. Su reloj la alertó sobre cambios en su frecuencia cardíaca en reposo y sus signos vitales durante la noche, lo que la llevó a visitar a su médico.

Terminó siendo diagnosticada con leucemia mieloide aguda, un cáncer agresivo. Después del tratamiento, ella está en remisión.

«Creo firmemente que si no fuera por mi Apple Watch, no estaría hablando contigo», dijo.