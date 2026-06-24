Anuncios de Apple: Apple at Play, World Surf League

Apple ha compartido un vídeo que muestra el Apple Watch en uso en el World Surf League Championship Tour, con surfistas describiendo cómo usan el reloj cuando compiten.

Los surfistas pueden estar a cientos de metros de la playa durante las competiciones y no pueden escuchar anuncios sobre el sonido del agua y el viento. La World Surf League ha adoptado el Apple Watch para resolver el problema, vinculando el dispositivo al sistema de puntuación. Los surfistas pueden obtener información actualizada directamente en el reloj.