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Anuncios de Apple: Mac Studio y Mac mini

1 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Apple ha publicado en su canal de YouTube los anuncios correspondientes al lanzamiento del Mac Studio y del Mac mini

Y en redes (Instagram) han publicado un breve «cómo se hizo» el anuncio del Mac mini

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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